Empleada de Subway pelea con ladrón que quería asaltar la sucursal y su jefe la despide

Una empleada de Subway se peleó con un ladrón que intentaba robar la sucursal. Sin embargo, a pesar de su heroico acto, la mujer fue suspendida por la cadena de sándwiches, lo cual ha causado confusión entre el público en general.

Cabe señalar que Sotelo se enfrentó al ladrón aun cuando este se encontraba armado, y aunque terminó salvando a la tienda del robo, ella perdió su bolso y su teléfono en la pelea. El video del enfrentamiento pronto se volvió viral en Facebook, y se ganó el elogio de prácticamente todas las personas.

Puedes ver el video a continuación:

Aunque nadie sabe cómo fue que llegó este video a internet, al parecer a la gerencia del restaurante no le gustó que todos lo vieran, pues además de despedir a Sotelo, el gerente dijo que su suspensión durará mientras haya videos en línea, lo cual se traduce como tiempo indefinido, ya que resulta prácticamente imposible sacarlos de internet.

“No querían que nadie supiera, querían ser privados de lo que me pasó y que yo me defendí, pero creo que lo hicieron porque no quieren que la corporación se entere”, dijo Sotelo.

Para mucha gente, la respuesta que dio la gerencia de la sucursal simplemente no tiene sentido, ya que, si lo que pretendía es que el corporativo de Subway no se enterara del intento de robo, eso ya no es posible, ya que el video ya se hizo viral.

Ante esto, Carsen Anderson, Gerente Senior de Comunicaciones Corporativas de Subway, dio una declaración en la que expresó su preocupación por el incidente y pidió paciencia al público mientras la franquicia trabaja con la policía, según se informó en Mashed.

Araceli Sotelo también dijo que no sabe cómo puede ella eliminar o evitar que le video circule en internet, ya que no tiene la capacidad de evitar eso. La mujer también dijo que el dueño de la franquicia se ha negado a responder sus llamadas.

