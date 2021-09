Jennifer Lopez va a evento en El Bronx mientras fans pillan a Ben Affleck fumando a escondidas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Aunque no lo crean después de presumir su felicidad y amor en Venecia, Jennifer Lopez y Ben Affleck llegaron a la ciudad de Nueva York donde Jennifer fue recibida por una multitud en su natal Bronx. Mientras ella atendía al evento social y recibía el amor de sus fanáticos, Ben Affleck se apartó para fumar y no sólo fue pillado por paparazzis sino que también por varios fanáticos que se encontraban cerca con los que conversó

“Está muy guapo”, se le escucha decir a una mujer. A lo que Ben Affleck responde “Gracias” al tiempo que reía, pues obviamente había sido pillado no sólo fumando un cigarrillo sino que hasta un poco escondido para evadir quizás toda la atención mediática que han recibido los últimos días. Sin embargo, el actor de Hollywood se lo tomó a broma y hasta soltó carcajadas cuando le dijeron: “Tienes a tu chica de vuelta”, refiriéndose a Jennifer Lopez. View this post on Instagram A post shared by ✨Fan Page of Bennifer✨ (@bennifer.2.0)

Mientras ella, Jennifer Lopez, estaba ahí al lado en el evento del Bronx donde a través de Goldman Sachs ayudarán a 10 mil mujeres a emprender pequeños negocios. Ella compartió su historia junto a otras mujeres. La idea es que las de su comunidad estén seguras que pueden convertirse en mujeres exitosas, tal como lo ha hecho JLO, quien también tiene orígenes humildes. No cabe duda que La Diva de Bronx está imparable. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) Ben Affleck sonrió tanto al lado de Jennifer Lopez, que un detalle en su boca quedó en evidencia

