Jennifer Lopez, sin calzón y tapando justo lo necesario, le voló la imaginación a muchos en los MTV Video Music Awards 2021.

La cantante Jennifer Lopez no ha dejado de dar qué hablar desde que comenzó el fin de semana el pasado viernes cuando deslumbró en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia, confirmando oficialmente su relación con el actor Ben Affleck. Justo hace 17 años estuvieron en el mismo evento, cuando la relación sentimental apenas comenzaba y cuando ya Ben Affleck le había entregado un anillo de compromiso a JLo. Ahora La Diva del Bronx volvió a causar sensación en los MTV Video Music Awards 2021 al vestir una falda que dejó claro que Jennifer Lopez no tenía calzón puesto.

Llegó y ya en los pasillos del Barclays Center de Nueva York, la mujer más buscada en el internet en los últimos meses, Jennifer Lopez, causó estragos al caminar y dar el preview de lo que fue su atuendo. Una falda con cordones por los cuales se podía ver su piel y muy evidentemente que la cantante y novia de Ben Affleck no llevaba calzón puesto. Mejor dicho, ropa interior en general. Arriba también llevaba un top de cordones, que dejaban claro que tampoco tenía sostén puesto.

Obviamente, esto generó la euforia de sus fanáticos, quienes habían quedado satisfechos con el look que mostró Jennifer Lopez al lado de Ben Affleck en Venecia. Sin embargo JLO se superó así misma y literal derrochó toda la sensualidad posible en la tarima de los MTV VMA’s 2021. Su perfecto y tonificado cuerpo resaltaban por el brillo de su piel dorada y cuidada a la perfección.

Recordemos que Jennifer Lopez celebró hace pocos su cumpleaños número 52 y ese mismo día aprovechó para derrochar su cuerpazo en bikini y un tremendo beso junto a Ben Affleck desde la Rivera Francesa. Ahí también pasearon y presumieron su amor. Al mismo tiempo y para ese momento, el reciente ex prometido de Jennifer Lopez, Alex Rodriguez, también se encontraba cerca con varias mujeres amigas en un yate disfrutando de días de sol. View this post on Instagram A post shared by Los memes De La Chamarra (@eldelachamarra)

De hecho, se le vio a él compartiendo luego con una rubia de nombre Melanie Collins, que es un periodista deportiva. A pesar que compartieron en la playa, en una cena y hasta haciendo ejercicios, no se supo más si estos dos se vieron después. El hecho es que, mientras Alex Rodriguez decía que sus mejores años al lado de Jennifer Lopez fueron increíbles, ella quiere sacarlo de todos los negocios que tienen en común así eso implique gastar un dineral.

Lo cierto es que cada uno ha tomado de manera veloz, caminos separados y Jennifer Lopez anda muy feliz con Ben Affleck haciendo planes de un futuro juntos y Alex Rodriguez sigue entregado a sus negocios e hijas. View this post on Instagram A post shared by Ben Affleck & Jennifer Lopez 🦋 (@lopezaffleck)

