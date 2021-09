Las estrellas de los ’80 Madonna y Cyndi Lauper enloquecieron a sus fans en los MTV VMAs

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Al margen del sinfín de estrellas del pop contemporáneo que se dieron cita ayer domingo en el Barclays Center de Brooklyn para disfrutar de una nueva edición de los MTV Video Music Awards, en un 2021 en el que la cadena musical cumple nada menos que 40 años de vida, lo cierto es que dos de las grandes sorpresas que acabó ofreciendo el evento nada tuvieron que ver con los galardones que se llevaron artistas tan populares como Justin Bieber, Doja Cat o Lil Nas X. En absoluto, ya que los dos platos fuertes de la noche los sirvieron dos invitadas cuya asistencia no fue anunciada hasta las horas inmediatamente previas a la gala. Se trata de Madonna y de Cyndi Lauper, dos estrellas de los ’80 quienes enloquecieron sus fans de esa época.

Ambas cantantes contribuyeron a perfeccionar esa incipiente cultura del videoclip que desarrollaba MTV hace 40 años, así como a consolidar la ya inquebrantable relación entre la propuesta puramente sonora y la que representa la estética en el mundo pop. Asimismo, las dos divas Madonna y Cindy Lauper protagonizaron la primera ceremonia de entrega de estos premios en 1984 y volvieron locos a sus fans de a época: la primera abrió el evento con su inolvidable presentación de ‘Like A Virgin‘, saliendo de una tarta y bailando sensualmente con un vestido de novia, mientras que Cyndi fue la gran triunfadora de la noche gracias a su emblemático sencillo ‘Girls Just Wanna Have Fun‘.

Pese a que se las solía comparar muchísimo en esa época por sus elecciones de vestuario, su carácter irreverente y esa expresión bastante hedonista y desenfadada de su particular feminismo, lo cierto es que las dos intérpretes, que aparecieron por separado en el evento Madonna fue la encargada de abrir la gala y Cyndi Lauper presentó el premio al mejor artista pop-, dejaron patente que el paso de los años y el particular devenir de sus respectivas carreras han hecho de ellas dos mujeres extremadamente diferentes a día de hoy. View this post on Instagram A post shared by ⭐Cyndi Lauper Fans Del Mundo⭐ (@cyndi_lauper_fans)

La reina del pop Madonna volvió a echar mano de su particular cruzada contra aquellos que le exigen que se comporte como una mujer de su edad (63 años), aunque ya no se sepa muy bien qué significa eso en pleno siglo XXI, al presentarse en el pabellón neoyorquino con un ajustadísimo modelito de cuero, sin olvidar unos muy evidentes retoques de cirugía, que recordaba a su época de mayor transgresión sexual en la década de los noventa. Su discurso, como de costumbre, fue en términos generales muy autorreferencial, pero tampoco se desvió demasiado de un guión que requería al menos algún que otro ‘feliz cumpleaños’ a la legendaria cadena. “Y decían que no íbamos a durar”, llegó a asegurar Madonna sobre el escepticismo que generaron en su momento ambos inicios. View this post on Instagram A post shared by Nicola P (@itsnicolap)

Por su parte, Cyndi Lauper quiso dirigirse directamente a las nuevas generaciones para transmitirles esa rebeldía ochentera que tanto animaba a derrumbar las convenciones sociales y culturales de la época. Sin embargo, y lejos de suponer un mero ejercicio de nostalgia que llevara a comparaciones innecesarias entre un tiempo y otro, la artista adaptó esa actitud a los grandes desafíos de la época actual, que sigue estando marcada, en buena parte, por la necesaria lucha en favor de la igualdad entre hombres y mujeres. “Las cosas son un poco diferentes ahora. Sí, las chicas quieren divertirse, en referencia a ‘Girls Just Wanna Have Fun‘, pero también quieren tener igualdad de salario, control sobre sus propios cuerpos y, ya sabéis, derechos fundamentales”, aseguró combativa. View this post on Instagram A post shared by Relatividade Mulher (@relativ_idade)

Madonna comparte orgullosa un video de su hijo de 15 años modelando un vestido ajustado

Los filtros rejuvenecen a Madonna y los fans estallan en su contra, uno dice que parece poseída

Mostrando casi todos sus senos, Madonna usa sexy lencería negra y recuerda su álbum ‘Madame X’