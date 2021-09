“Lo golpeé. Me estaba irritando”, la escalofriante confesión de asesino de bebé de un año en el Bronx

Keishawn Gordon, del Bronx acusado de asesinar al hijo de su novia, de un año de edad, declaró que mató a la bebé porque lo “molestaba” según los documentos judiciales.

El jovencito de de 23 años, fue puesto en prisión preventiva en su comparecencia del sábado por el asesinato del pequeño Legacy Beauford, que fue encontrado el jueves en un dormitorio de las Casas Webster en Morrisania.

Keishawn Gordon is accused of brutally assaulting and sexually abusing 1-year-old Legacy Beauford.

