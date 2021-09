Parcial remodelación del East River Park alza protestas entre vecinos

Los vecinos del Bajo Manhattan, de Nueva York, se reunieron para pronunciarse contra la propuesta parcial para demoler el East River Park, debido que esto implica la tala de aproximadamente 1,000 árboles.

East Side Coastal Resiliencia (ESCR), es la propuesta municipal que consiste en hacer un dique que funcione como una barrera ante posibles inundaciones, parecidas a la tormenta Sandy del 2012.

No obstante, la organización “Battle For The Park” insiste que el sitio es resistente, recordando que dos días después de Sandy, el lugar reabrió a los vecinos.

“Queremos decirles que esperen más acciones con nosotros, como el día 18 que vamos a tener un festival de música aquí mismo en el anfiteatro de 12 a 8pm”, sostuvo Clara Elena Rodríguez Torres, una de las organizadoras del evento.

Asimismo, pidió a la comunidad unirse para permanecer con una “presencia siempre en el parque”.

Por otra parte, los asistentes en la protestas aprovecharon la oportunidad para entrar en contacto con la naturaleza, mientras abrazaban los árboles.

Ante la poca atención recibida por las autoridades ante sus peticiones, los asistentes se apostaron en la explanada del anfiteatro.

Hundreds rallied to help save East River Park today. It’s amphitheater was rebuilt by the city and dedicated to the children whose parents died on 9/11. Supporters were there to preserve that history and save 991 mature trees.@ERPAction @EileenMyles

🎥: Ken Lopez @htownslack pic.twitter.com/LtyH7KxORL

— @TheIndypendent (@TheIndypendent) September 11, 2021