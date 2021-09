Texas y Lousiana en alerta por paso de tormenta tropical Nicholas

Este domingo, la tormenta tropical Nicholas avanzaba por el Golfo de México y se pronostica que causará fuertes lluvias e inundaciones durante su camino hacia las costas de Texas, Lousiana y noreste de México.

Las lluvias que arrojará Nicholas se calcular entre 13 y 15 centímetros (5 a 10 pulgadas), desde la tarde de este domingo y algunos días de la semana en Texas y Lousiana, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Asimismo, la institución sumó que el estado mexicano de Tamaulipas se acercan precipitaciones de entre 5 y 13 centímetros (2 a 5 pulgadas) entre este domingo y lunes.

La alerta de huracán significa que las condiciones de huracán son probables dentro de las 48 horas posteriores a la emisión de la alerta.

El riesgo de inundaciones por Nicholas sigue en progreso, con un riesgo de nivel 3 de 4 de lluvia excesiva emitido para las secciones costeras de Texas desde el lunes hasta el martes por la noche, según el Centro de Predicción del Tiempo.

“Esto hace que el total de 48 horas para algunas áreas sea de 9 a 12 pulgadas (hasta 30,5 centímetros), lo que podría generar problemas de inundaciones importantes, especialmente en áreas urbanas como el metro de Houston”, explicó el Centro de Predicción del Tiempo.

Las áreas desde Corpus Christie, Texas, hasta el área metropolitana de Houston y partes del oeste de Louisiana, incluido Lake Charles, tienen amenaza con inundaciones considerables hasta el miércoles.

Louisiana todavía se está recuperando del devastador paso de la tormenta Ida hace unos días, causando daños materiales y víctimas.

Nicholas, la tormenta con nombre número 14 de la temporada de huracanes del Atlántico, tuvo su formación en el golfo de México este domingo.

El centro de la tormenta se movería a través o cerca del sur de Texas entre lunes y el martes en las partes superiores de la costa.

Por otra parte, las fuertes lluvias serán la principal amenaza, y se esperan precipitaciones de hasta 25,4 centímetros para el suroeste de Luisiana.

There is a danger of life-threatening storm surge from Tropical Storm #Nicholas along the Texas coast from Port Aransas to Sabine Pass where a Storm Surge Warning is in effect. Latest information is available at https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/iKBxOEKMv0

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 13, 2021