Enrique Guzmán sobre Frida Sofía: “Ya no es parte de la familia. Para mi no es parte de la familia”

Enrique Guzmán anuncia su regreso al teatro con el musical “Jesucristo Súper Estrella”, donde mandó un mensaje muy fuerte a su nieta Frida Sofía con respecto al proceso de luto que la hija de Alejandra Guzmán enfrenta por el fallecimiento de su media hermana, Natasha Moctezuma, el pasado 2 de septiembre.

“El karma es el karma, hija”. El cantante hizo ver que el proceso legal que enfrenta luego de que su nieta lo acusara de abuso, está un poco detenido, pues ella no ha asistido a ratificar su acusación.

“Mi nieta, se supone que tiene que ratificar su acusación y no lo ha hecho, no lo ha hecho no sé por qué realmente. Supongo yo que como no tiene forma de probar que yo alguna vez tuve alguna relación extraña con ella, pues por eso no ratifica nada; entonces mientras ella no ratifique, yo estoy tranquilo, no pasa nada“.

Don Enrique también aclara que no es verdad que le haya ofrecido dinero a Frida para terminar el pleito como publicó TVNotas semanas atrás. “No es cierto, es una revista bastante difícil de entender”.

“Si ella presenta alguna acusación tendrá que probarlo, la gente que te acusa de algo tiene que probarlo y como no existe el movimiento, no es cierto, no tiene forma de hacerlo”. Incluso el intérprete de “La Plaga” aclara que no quiere ya nada más con la joven. “Ya no es parte de la familia, para mí no es parte de la familia”.

