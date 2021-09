Alexander Delgado, de ‘Gente de Zona’, ofrece recompensa por una maleta perdida y consigue recuperarla

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Alexander Delgado, líder de la agrupación cubana ‘Gente de Zona’, hizo un llamado a través de sus redes sociales para tratar de recuperar el equipaje que perdió esta misma semana mientras se preparaba para viajar a Europa.

Con las prisas por llevar a tiempo a su hija a la escuela e ir después directamente al aeropuerto, el cantante no cerró bien el maletero de su coche y una de sus dos maletas se cayó a la carretera justo delante de su casa de Miami.

“Mi gente, el día de ayer me encontraba saliendo de prisa al aeropuerto y no me percaté de que el maletero del carro quedó abierto“, explicó en una grabación.

Cuando se dio cuenta de lo ocurrido y volvió para recogerla, ya no estaba, pero a través de las cámaras de seguridad de su vivienda observó que un hombre que pasaba por allí al volante de su propio automóvil se bajó para recogerla y se marchó.

“Con esto no estoy queriendo decir que se robó la maleta, no, simplemente la encontró en mitad de la calle”, aclaró Alexander.

El cantante esperaba que sus fans le pudieran ayudar a difundir el video que publicó explicando lo ocurrido para que la persona que tuviera la maleta en su poder se la devolviera, y ofreció incluso una recompensa a cambio de recuperar los objetos personales con un gran valor sentimental que llevaba dentro.

“No tengo ningún interés en llamar a la policía ni en hacer ninguna acusación porque al final la responsabilidad fue solo mía, pero sí me interesaría mucho recuperar mi maleta“, insistió. “Yo soy capaz de recompensar a esa persona con tal de recuperar mis cosas”, agregó.

“Favor comunicarse con nosotros a través de este número (305) 699-7615. Gracias, mi gente”, concluyó.

Afortunadamente su idea funcionó y la historia tuvo un final feliz que, en opinión de Alexander, demuestra que aún existen personas honradas en el mundo.

“¡Ya apareció la maleta! Gracias a todos y en especial a la persona que la devolvió”, compartió en sus Stories de Instagram.

Superado el incidente, el cantante no ha perdido la oportunidad de compartir las primeras imágenes de su visita a Estambul. View this post on Instagram A post shared by Alexander Delgado GDZ 🇨🇺 (@alexandergdz)

