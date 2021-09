Fuerza laboral de edificios de lujo de Nueva York celebra nueva ley que mejora salarios para 2,000 trabajadores

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una nueva ley recientemente promulgada por la gobernadora Kathy Hochul obliga a los grandes edificios de apartamentos de lujo, que reciben la reducción de impuestos de cooperativas y condominios, que paguen el salario prevaleciente a los porteros y personal de mantenimiento, fue celebrada este viernes por líderes sindicales en el centro de Manhattan.

“Esto es un paso trascendental para más de 2,000 trabajadores de estos servicios que finalmente comenzarán a ganar salarios para sustentar realmente a su familia. Estos lujosos edificios de apartamentos pueden pagar a los trabajadores más que el salario mínimo legal vigente”, explicó Kyle Bragg, presidente de la Unión Sindical 32BJ.

Esta normativa logra la paridad de la tabla de salarios con otros 30,000 trabajadores del sector construcción que forman parte de proyectos gubernamentales en la ciudad de Nueva York.

El 95% de esta fuerza laboral afectada por bajos salarios prestan servicios en edificios en Manhattan, especialmente al sur de la calle 96.

El esquema de salario prevaleciente en los archivos de la Oficina del Contralor de la Ciudad de Nueva York comienza con limpiadores residenciales y porteros alrededor de $26 por hora con $13,78 por hora para beneficios, y personal de mantenimiento a $29 por hora con $13.71 por hora en beneficios.

“Me enorgullece ayudar a poner más dinero en los bolsillos de estos neoyorquinos trabajadores mientras hacemos esfuerzos para que nuestra economía vuelva a encarrilarse”, destacó la mandataria estatal.

El sindicato 32BJ ha estado luchando por elevar los ingresos de estos trabajadores durante años, en su mayoría hispanos, como es el caso Chris Sánchez, el portero de un edificio de lujo en el West Side de Manhattan.

“Me he saltado las comidas sólo para ahorrar un poco de dinero. No he visto a un médico en dos años porque mi trabajo no brinda atención médica y no puedo pagar un plan de seguro médico”, reveló el ‘doorman’.

Aumento de más del 50%

Este beneficio de ajuste salarial solo alcanzará a quienes prestan servicio en edificios clasificados como de “alta gama” de 30 apartamentos o más.

Para gran parte de estos trabajadores, esta ley obligará a un aumento de más del 50% en su salario por hora.

“Cuando vives de cheque en cheque, se siente como si estuvieras viviendo toda tu vida solo para pagar las cuentas. Finalmente, ganar el salario prevaleciente en la ciudad de Nueva York nos dará a mi familia un respiro. Tener atención médica asequible siempre es una gran ventaja”, dijo Edil Martes, otro portero de un condominio en Manhattan.

La legisladora dominicana Carmen de la Rosa, patrocinadora del proyecto de ley de la Asamblea describió el avance de esta ley, como una victoria para los trabajadores esenciales.

“Los fondos públicos nunca deben usarse para socavar el estándar de la industria. Este es un gran momento para quienes arriesgaron su salud y la de sus familias, para finalmente ganar los salarios y beneficios que se merecen”, indicó.

La lógica de los asambleístas es que las cooperativas y condominios de alto nivel de la Gran Manzana reciben reducciones de impuestos y esta ley de “justicia salarial”, que entra en vigencia en el año 2022, garantiza que el dinero público ayude a crear puestos de trabajo aportando dinero directamente en comunidades de bajos ingresos.