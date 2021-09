La triste experiencia de un padre que organizó fiesta de cumpleaños a su hija pero que la madre no la llevó a la celebración

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En Facebook se hizo viral un post compartido por un hombre argentino llamado Jonathan Villán, luego de que su caso sirviera para que muchos padres de familia que actualmente están separados de las madres de sus hijos se sintieran identificados con él por la difícil situación que esto puede llegar a representar.

Jonathan compartió en dicha red social que con mucho esfuerzo y sacrificio pero también con mucho gusto la fiesta de cumpleaños número 6 de su pequeña hija, la cual se llevaría a cabo el pasado 12 de septiembre.

En su post se puede ver varias fotos de lo que Jonathan preparó para su pequeña de nombre Delfina: decoraciones con los personajes de “Frozen”, así como dulces, arreglos y un par de pasteles en color azul y blanco, alusivos a la película de Disney.

“Acá estoy en el cumple número 6 de mi hija. No pude hacer mucho más que esto en solo 3 días de preparación que me dijeron que podía festejar el cumpleaños en mi casa”, escribió el hombre.

“A pesar del corto tiempo, hice todo lo posible por comprar la comida, candy bar, castillo inflable, regalos, invitados. Todo hermoso quedó, para mi gusto, y por solo tener tres días de preparación. No dormí en toda la noche nervioso por ser el primer cumple que yo solo me encargara de todo, me levanté temprano, anduve para todos lados. Llegó la hora, llegaron los nenes, jugaron, comieron, y todos muy felices, menos yo”, continuó Jonathan.

“¡Mi corazón se destroza por dentro y no paro de llorar!, solo me faltaba la invitada más importante: Mi hija”, agregó el destrozado padre.

Luego, Jonathan explicó que la mamá de su hija no la llevó a la fiesta que le había organizado. “Qué por motivos inexplicables de un minuto a otro me dijo que no iba a mandar a la nena y no hizo nada más que apagarme el celular”.

“Juro que escribí esto para que el día de mañana, hija, veas que papá hizo todo como te hubiese gustado a vos. Te amo”, sentenció.

Cientos de personas le externaron su apoyo, asegurándole que su pequeña, cuando crezca, entenderá el gran padre que la vida de dio.

