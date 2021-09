Toni Costa admite que la separación con Adamari López les ha venido bien: “Es algo que tenía que pasar”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Mucho le han dicho Toni Costa y Adamari López a la revista People en Español. Mucho y tan poco a la vez. Porque han confirmado de nuevo la separación. Han confirmado de nuevo que se siguen amando. Y confirman otra vez que de momento no están juntos ni con planes de volver. Toni incluso dijo: “Pienso que esta separación nos ha venido bien a todos y ha sido algo que tenía que pasar”.

Lo único claro de todo lo que hoy han dicho es que algo pasó, que él sabe bien qué y que ella lo dejó no para castigarlo, sino porque no era correcto seguir a su lado, tanto por su hija, como por ella misma, porque ya no se lo podía permitir.

Toni Costa conversó en exclusiva con la revista People en Español. En entrevista con dicho medio aseguró que aún ama a la madre de su hija Alaïa. Dicen que ambos se tienen que reconquistar, pero tiene claro que no puede ser un esfuerzo sólo de él. Que esto no sirve a menos de que no se de o propicie por ambas partes.

Sí dice que espera que esto se pueda arreglar pronto, porque según él, como hombre y persona es muy de sentir. Sus palabras para la revista People en Español fueron: “Yo deseo que no pase mucho tiempo porque a mí me gusta sentir, me gusta tener el contacto y me gusta afrontar las cosas para que no se enfríen y luego sea menos difícil poderlo arreglar”.

Sobre los motivos de la separación al igual que Adamari López, él es produnte y no dice mayor cosa. No da detalles. Pero sí dijo: “Son motivos personales, son cosas que ocurren en muchísimas parejas, y que a veces una ruptura nos puede dejar crecer individualmente para luego llegar mucho más fuertes”. ¿Qué ocurre en muchas parejas? La afirmación es tan amplia que la misma pregunta queda tan abierta que se puede decir mucho sin acertarle a nada.

Lo único que se tiene claro es que esto, según Adamari López, no era correcto para su hija, ni aceptable para ella. “Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija. Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo“, le dijo Adamari López, también a People.

