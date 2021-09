1 de cada 3 estadounidenses ha terminado relaciones por temas de la vacuna del Covid-19

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un punto sumamente álgido relacionado con el tema de la pandemia del coronavirus es el tema de la vacuna, ya que aún existen muchos escépticos respecto a este tema, a tal grado que han optado por no aplicársela, lo cual ha provocado que algunas personas cercanas a ellos decidan alejarse de estos por su propia seguridad.

Según una encuesta realizada a principios de septiembre por Harris Poll, en la cual participaron 1,920 estadounidenses mayores de 18 años, el 33% de los entrevistados aseguraron estar ya vacunados contra el Covid-19 y por ende, decidieron cortar relación con aquellos amigos, familiares e intereses amorosos que se han sumado al bando de los antivacunas.

Dentro del grupo de encuestados que asegura que ha cortado relaciones con los no vacunados, la mayor parte son millennials y jóvenes de la generación Z, residentes de los estados occidentales del país, en zonas urbanas, así como personas que se identifican como simpatizantes del Partido Demócrata.

El 76% de los encuestados, ya vacunados con familiares que no lo han hecho aseguraron estar “muy o algo preocupados” de que sus seres queridos no estén protegidos contra el Covid, tengan o no relación con estos.

El 41% por ciento también indicó que ha intentado convencer de vacunarse a algún ser cercano que aún no lo ha hecho de manera “frecuente”. Un 26% aseguró que intentó convencer a los escépticos en su familia pero ya se han rendido.

Otros datos reveladores de la relación entre vacunados y antivacunas Covid-19

* El 8% afirma que no tiene intención de volver a convivir con estas personas.

* El 11% respondió que cortaron la relación pero estarían dispuestos reconstruir lazos si la persona no vacunada cambia de postura.

* El 14% dice que aún habla con personas no vacunadas, pero no los trata en persona.

* Un 27% dice que no ha cortado relaciones pero les molesta que sus amigos o familiares no se vacunen.

Entre las personas vacunadas que han intentado convencer a familiares escépticos de vacunarse:

* El 18% lo ha conseguido con éxito.

* El 25% lo ha tomado en cuenta pero no se ha vacunado aún.

* El 41% recibe un cordial “no” como respuesta.

* El 16% dice que sus intentos derivan en una discusión o una pelea.

