Ben Affleck habla de Jennifer Lopez y cómo esta anda inspirando a cientos de mujeres latinas y de color en los Estados Unidos

Desde que se dio a conocer que Ben Affleck y Jennifer Lopez habían retomado su relación de hace 18 años el mundo entero no lo quita los ojos de encima. Pero ciertamente ninguno se ha pronunciado frontal y abiertamente sobre el otro hasta ahora. Ben Affleck habló por primera vez de su amor Jennifer Lopez y de cómo la misma está está influenciando a cientos de mujeres latinas en los Estados Unidos y han hecho que tenga una voz propia.

“Estoy asombrado por el efecto de Jennifer en el mundo. Como mucho, como artista, puedo hacer películas que conmuevan a la gente. Jennifer ha inspirado a un grupo masivo de personas a sentir que tienen un asiento en la mesa en este país. Ese es un efecto que han tenido pocas personas a lo largo de la historia, uno que nunca conoceré y que sólo puedo soportar y admirar con respeto”, dijo Ben Affleck a Adweek sobre Jennifer Lopez y todo lo que ve en ella de manera muy orgullosa. View this post on Instagram A post shared by Adweek (@adweek)

Esto surge después que Jennifer Lopez fuese al Bronx con Ben Affleck y mientras ella estaba en una conferencia por el empoderamiento de la mujer latina en Estados Unidos, él se escapaba a fumar. Aún así siempre se mantiene a su lado admirándola y aplaudiendo lo que él considera es la huella que está dejando JLO en el mundo. View this post on Instagram A post shared by ✨Fan Page of Bennifer✨ (@bennifer.2.0)

“Todo lo que puedo decirles es que he visto de primera mano la diferencia que hace la representación porque he visto, una y otra y otra y otra vez, a mujeres de color acercarse a Jennifer y decirle cuál es su ejemplo como mujer fuerte y como mujer exitosa y exigente. su participación justa en el mundo empresarial significa para ellos “, terminó de agregar el orgulloso novio de Jennifer Lopez, el oscarizado Ben Affleck. View this post on Instagram A post shared by Adweek (@adweek)

