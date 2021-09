Qué harán Jennifer Lopez y Ben Affleck este diciembre para poder estar juntos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los actores Jennifer Lopez y Ben Affleck prácticamente no se han separado desde que, la pasada primavera, surgieran los primeros rumores acerca de su ya confirmado romance. Sin embargo, y a pesar de que llevarían todo el verano buscando casa para compartir en Los Ángeles, por ahora no se sabe si JLO y Ben pasarán este diciembre juntos.

No será precisamente por falta de ganas, pero lo cierto es que tanto los hijos de La Diva del Bronx, Jennifer Lopez, los mellizos Max y Emme, como los del oscarizado director Ben Affleck: Samuel, Violet y Seraphina también tienen sus propios planes o al menos preferencias en relación con sus días libres de diciembre por lo que no se sabe bien qué harán. Recordemos que ellos tienen también a sus otros padres y quizás decidan pasarlo con ellos: Marc Anthony y Jennifer Garner, respectivamente.

Eso explica que Jennifer Lopez y Ben Affleck vayan a esperar un tiempo prudencial antes de tomar decisiones tajante en torno a esas vacaciones y el tiempo libre en diciembre, todo ello mientras siguen con su particular encaje de bolillos que, ojalá, desemboque en un calendario que cumpla a la perfección con las expectativas de todos los miembros de sus familias, según apuntan desde el entorno de La Diva del Bronx. View this post on Instagram A post shared by Ben Affleck & Jennifer Lopez 🦋 (@lopezaffleck)

“Este año se va a necesitar un poco más de esfuerzo para llegar a un acuerdo. Para Jennifer Lopez, la Navidad es un tiempo que dedicar fundamentalmente a sus hijos, le encantan estas fiestas de diciembre. Y por supuesto, Ben Affleck también quiere pasar tiempo con los suyos. Todavía no saben qué harán en definitiva en diciembre, aún están tratando de ver qué se puede hacer para contentar a todos”, ha dicho una fuente a People. View this post on Instagram A post shared by Stuck In Vogue 🤍 (@stuckinvogue)

