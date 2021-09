Empresa te paga $1,300 dólares por ver 13 películas de terror

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Si te gustan las películas de terror, ahora esta pasión podría hacerte ganar una buena cantidad de dinero en el mes de octubre, mes que se celebra Halloween. Y es que la empresa Finance Buzz le estará pagando a una valiente persona $1,300 dólares solo por ver 13 películas de terror el siguiente mes.

Todas las películas duran menos de dos horas, lo que significa que el pago por hora será de poco más de $61 dólares, lo cual es una suma bastante considerable tomando en cuenta que estarás divirtiéndote.

Para esta actividad, la empresa te pedirá que uses un Fitbit para que puedas controlar tu frecuencia cardíaca a medida que vayas viendo cada una de las 13 películas. Entre los filmes se incluirán producciones de bajo y gran presupuesto.

El afortunado seleccionado que verá las 13 películas recibirá el dinero prometido, además del Fitbit y una tarjeta de regalo para cubrir el costo de alquilar todas las cintas que tiene que ver.

Si eres un gran fanático del cine de terror, entonces es probable que ya hayas visto la mayoría de las películas que la empresa quiere que repases. Por otro lado, si eres un novato en el terror, debes saber que las películas son remakes recientes y clásicos modernos. Con estos filmes podrás iniciarte de manera apropiada como fanático de este género.

La lista incluye películas como Saw, Amityville Horror, A Quiet Place, A Quiet Place Part 2, Candyman, Insidious, The Blair Witch Project, Sinister, Get Out, The Purge, Halloween (2018), Paranormal Activity y Annabelle.

Si no te da miedo ganar dinero de esta terrorífica manera, puedes aplicar para ser seleccionado para el puesto desde ahora hasta el 26 de septiembre a la medianoche, según se informó en Thrillist.

Para participar debes radicar en los Estados Unidos y tener al menos 18 años al momento de llenar tu solicitud en el sitio oficial del concurso. Si eres el afortunado seleccionado, Finance Buzz te dará aproximadamente $61 dólares por hora por ver todas las películas.

La persona seleccionada será anunciada antes del 1 de octubre y tendrás que ver las cintas entre el 9 y el 18 de octubre.

–También te puede interesar:

–Madre de 4 niños se dedica a buscar productos en la basura para revenderlos y gana $1,000 a la semana

Conoce los 10 trabajos con más demanda en la próxima década y sus salarios

FedEx quiere contratar a 90,000 personas para atender ventas de fin de año