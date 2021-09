Gwyneth Paltrow habla sin tapujos de su experiencia con los primeros signos de la menopausia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Para Gwyneth Paltrow, recomendar todo tipo de productos, tratamientos de belleza y tendencias relacionadas con el mundo del bienestar se ha convertido en una fuente de ingresos muy rentable.

Y ahora que está entrando en una nueva etapa de su vida reproductiva con el inicio de la menopausia, no quiso dejar escapar la oportunidad de compartir con todos sus seguidores cómo le ha afectado hasta el momento.

“Estoy sólidamente asentada en la perimenopausia. Todo se ha vuelto completamente irregular y es una sorpresa constante. Mis emociones también están revolucionadas. A veces me meto en la cama por la noche y mi corazón se acelera. Las hormonas no son ninguna broma. A menudo me siento como si fuera una pelota atada al final de una cuerda y me estuvieran dando una paliza”, explicó en su podcast ‘Ask Me Anything’.

En el caso de la actriz, a estas molestias se suman además los síntomas de Covid-19 persistente con los que aún está lidiando, así que decidió realizar cambios importantes en su estilo de vida.

En primer lugar, adoptó la dieta paleo -basada en alimentos similares a los que habrían estado disponibles durante la era Paleolítica- para reducir la inflamación muscular que padece y, aunque no se ha vuelto estrictamente vegetariana, sí está tratando de convertir las verduras en la base de su plan nutricional.

Por otra parte, después de sufrir una anemia severa empezó a consumir “de vez en cuando” un poco de carne de res alimentada con pasto, a pesar de que la eliminó de su alimentación durante 22 años, y también come aves de corral siempre y cuando hayan sido criadas en libertad.

No es la primera vez que Paltrow habla de cómo le afecta el paso del tiempo. En una entrevista hace unos años con People ya dejaba clara la presión que se puede sentir cuando se va envejeciendo, más en un mundo como el de Hollywood en el que siempre estás en el punto de mira.

“Por supuesto que tengo arrugas y canas. Pero me encanta de verdad. Esto es lo que soy”, apuntaba en dicha entrevista. “No quisiera borrar años de mi cara o viajar en el tiempo por nada. Realmente creo que cuando una mujer cumple 40 años, obtiene una actualización de software. Nunca he sido más feliz”, compartió.

