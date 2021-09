Frida Sofía se despide de su hermana Natasha Moctezuma en Instagram: “Me hace falta mi persona favorita”

Frida Sofía rompió el silencio. Hace algunas semanas -principios del mes de septiembre- falleció su hermana Natasha Moctezuma (24). Desde su fallecimiento la cantante y empresaria se alejó de las redes sociales. Vivio su dolor en silencio junto a su familia. Retomó la opinión pública sólo cuando su abuelo, Enrique Guzmán, se refirió a la muerte de Natasha como karma.

Natasha Moctezuma era hija Pablo Moctezuma y Beatriz Pasquel.

Hoy, dejando atrás todo el conflicto que aún protagoniza con sus familiares, Alejandra Guzmán y el padre de ésta, Frida ha dicho: “Me hace falta mi persona favorita”. Junto a estas palabras dejó un video. El centro de éste es su hermana Natasha Moctezuma.

La publicación de Frida Sofía en Instagram es una compilación de videos y fotografías de Natasha. En donde se le ve feliz. Sonriente. Viva. Esta publicación Frida la acompañó con la canción de Natalie Taylor titulada “Surrender”.

“We let the waters rise. We drifted to survive. I needed you to stay, but I let you drift away. My love, where are you? My love, where are you? Whenever you’re ready, whenever you’re ready. Whenever you’re ready, whenever you’re ready, can we, can we surrender? Can we, can we surrender? I surrender”, dice la canción.

Karina Banda, Alex Rodríguez y otros famosos han reaccionado a su publicación. Palabras de amor y aliento la han cobijado. Sus seguidores también la han llenado de amor, ayudándola en la distancia a sobrellevar su pena. “Frida Sinceramente te admiro y respeto mucho y siempre te desearé todo lo mejor mis mejores deseos y bendiciones para ti”, le dijo una seguidora.

“Yo también perdí un hermano… te abrazo con el alma”, “Qué hermoso video”, “Lo lamento muchísimo. Te mando un abrazo a tu corazón”, esto y más le dicen sus fans.

Sobre las razones de su fallecimiento aún no hay información. La familia se ha mantenido hermética y poco han dicho del tema. Se sabe, sí, que Natasha padecía de problemas en el pulmón; en 2019 se informó que la joven atravesó un episodio de epilepsia. Además estaba a la espera de una operación.

Sigue Leyendo:

Jomari expone los secretos físicos de Ana Bárbara: revela cómo es que con 50 años tiene un cuerpo de 20

Paparazzi expone a Selena Gómez: pálida y hasta pasada de libras, embarazo, dicen

Antes muerta que sencilla, dicen: Jennifer López en pants y sudadera, pero con un bolso Hermès en brazo