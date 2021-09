Esposo de Salma Hayek, François-Henri Pinault, anuncia que ya no venderá más productos hechos de piel de animales y ella muere de orgullo.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

François-Henri Pinault es el millonario esposo de la actriz de Hollywood Salma Hayek. El empresario es Presidente de muchas marcas lujos bajo el grupo empresarial Kering que lleva marcas como: Puma, Gucci, Alexander McQueen y Balenciaga. Muchos de los productos que fabrican sus empresas son hechas de piel de animales. Pero hoy, Salma Hayek presumió muy orgullosa la buena noticia que su esposo ya no utilizará más las pieles como material para la fabricación.

“¡Estoy tan orgullosa de mi esposo, François-Henri Pinault! ¡Kering anunció la semana pasada que no venderán más artículos de pieles!”, fue el texto con el que se Salma Hayek acompañó la buena nueva. En la imagen se puede ver al empresario acompañado por la mexicana. Ambos se ven desde el mar, hobbie favorito de ambos, y además muy naturales como ella nos tiene acostumbrados.

Justo hace días, Salma Hayek habría posteado un tierno y muy emotivo mensaje a la hija que tiene con François-Henri Pinault, Valentina Pinault por su cumpleaños. La foto de ambas cautivó a los fanáticos de la actriz alrededor del mundo. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Ya conocemos el lado social de Salma Hayek, ya sea por las causas nobles de su natal México, así como la defensa con orgullo de su gentilicio y también su lucha por los últimos hechos acontecimientos en el Líbano, lugar donde también tiene sus orígenes. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Sigue leyendo: