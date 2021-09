Salma Hayek celebra su cumpleaños 55 posando en traje de baño y sin maquillaje

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Salma Hayek parece haber detenido el paso del tiempo. La actriz mexicana suele mostrar sus curvas en las redes sociales, y consigue que miles de corazoncitos rojos le lluevan a cada una de sus fotos.

En esta oportunidad la protagonista de “From Dusk Till Dawn”, aprovechó para subir una imagen en una hermosa playa, donde celebró sus 55 años de vida, posando al natural, en ajustado traje de baño y sin maquillaje a pura sensualidad.

“Happy 55th birthday to me 💃🏻 looking forward to new adventures #grateful”, se lee en la postal en pocas horas ha sido un éxito y ya acumula más de 757 mil ‘me gusta’ y toda clase de felicitaciones de sus fieles admiradores y de algunos famosos.

Cabe señalar que hace algunas semanas, Salma Hayek recibió los frutos del arduo trabajo que ha realizado en la industria de Hollywood durante tres décadas.

Durante el Festival de Cine de Cannes del 2021, la esposa del empresario François-Henri Pinault fue reconocida por su exitosa trayectoria artística en el séptimo arte con el premio Woman in Motion, otorgado por el Grupo Kering.

Last night Kering and the @Festival_Cannes

have presented the #WomenInMotion Award to the campaigning actress, producer and director @salmahayek. pic.twitter.com/lvZO6wF4i5 — Kering (@KeringGroup) July 12, 2021

