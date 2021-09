Fotógrafa recibe malos tratos por parte de los novios durante boda y se venga de ellos de la peor manera

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

No cabe duda que uno de los días más estresantes en la vida de cualquier persona puede llegar a ser el día de su boda, ya que esta no solo implica un compromiso de vida, sino también mucha presión para que la ceremonia y la fiesta salga a la perfección, sin que haya algún tipo de contratiempo.

Esto puede hacer que muchos novios pierdan los estribos en el momento menos indicado y protagonicen determinados momentos que pueden llegar a empañar su boda.

Eso fue lo que supuestamente ocurrió con una pareja que fue exhibida en Internet por parte de la fotógrafa a la cual contrataron para que cubriera el evento, sin que perdiera detalle de los momentos más importantes de su enlace matrimonial y del banquete, y quien vivió una terrible experiencia.

La fotógrafa publicó su historia en Reddit, la cual tituló ” Am I The Asshole?” y bajo el nombre de Icy-Reserve6995, con la intención de buscar opiniones respecto a lo que vivió y la drástica decisión que tomó.

La chica comenzó explicando que, en realidad, es estilista canina de profesión, pero le gusta tomar fotos de los perros a los que atiende en Facebook e Instagram.

Sabiendo de esto, hace unos días, un amigo la contactó para preguntarle si podía hacer la fotógrafa de su boda (en tanto porque quería ahorrarse un poco de dinero). Ella le comentó que, en realidad, este tipo de eventos no eran su fuerte pero él le indicó que no le importaba pues no buscaba fotos perfectas.

Finalmente, aceptó la encomienda a cambio de un pago de $250 dólares y comprometiéndose a cubrir 10 horas del evento.

La usuaria de Reddit relató que el día de la boda estuvo acompañando en todo momento a la novia, la cual tuvo una serie de citas previas a la ceremonia y en donde estuvo fotografiándola en todo momento. La chica comenzó a trabajar desde las 11 de la mañana y alrededor de las 5 de la tarde, comenzaron a servir la comida en el banquete nupcial; ella se disponía a comer cuando la novia le indicó que no le servirían pues ella debía seguir haciendo el trabajo para el que se le contrató.

Entonces, se acercó al novio, quien era su amigo, para pedirle que le diera tan solo 20 minutos para comer y beber algo, pues el sitio estaba a más de 40°C, pero este también se negó e incluso, le dijo que si quería, podía irse sin cobrar nada por su trabajo.

“Con el calor, el hambre, el malestar general por las circunstancias, le pregunto si está seguro de lo que dice y me dice que sí, así que borré todas las fotos que hice frente a él y me voy diciéndole que ya no soy su fotógrafa”, escribió la mujer.

“¿Soy yo la idiota? Se fueron de luna de miel y todos han estado desconectados de las redes sociales, pero mucha gente ha estado publicando en su muro, preguntando por las fotos de la boda, sin obtener respuestas”, fue como finalizó su relato.

Rápidamente, la historia se volvió viral y recibió un sinfín de comentarios, en su mayoría apoyando la decisión que tomó la joven al considerar que la forma en que fue tratada por los novios no fue la mejor.

