No subir más de 6 libras ni embarazarse antes de la boda: El contrato de 37 reglas que una novia hizo firmar a sus damas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Sin duda, una boda puede ser un evento estresante para los novios, su familia y hasta sus amigos. Pero la novia de esta historia decidió no dejar cabos sueltos para evitar que cualquier tipo de situación se saliera de control durante su gran día. Así que diseñó un contrato de 37 reglas y lo hizo firmar por sus damas de compañía, con exigencias tan descabelladas como no subir más de seis libras ni embarazarse antes de la boda.

El documento, que la misma novia subió a su cuenta de Facebook y que fue retomado por The Mirror, especifica de manera muy concreta las pautas que las damas, sus amigas, debían seguir para presentarse a la fiesta y acompañar a la novia.

Entre ellas, su compromiso de no subir más de seis libras antes del día, no embarazarse deliberadamente, no hacerle sugerencias a la novia, no usar lentes de contacto de color, lápiz labial brillante, no llevar a sus hijos a la fiesta, usar el vestido, peinado y maquillaje elegidos por la novia, así como disponer de cinco días completos para dedicarlos a los preparativos de la boda.

La mujer aseguró que, aunque inicialmente contaba con tener 10 damas de compañía para ese día, sólo seis de ellas estuvieron dispuestas a firmar el contrato de 37 cláusulas.

Las 37 reglas

The Mirror recuperó todas las reglas señaladas por la novia para sus damas de honor que, por supuesto, fueron duramente criticadas en redes sociales:

No intentaré convencer a la novia de que cambie nada en su boda. No hablaré negativamente de nadie en la boda. No ganaré más de 3 kilos (6.6 libras) entre hoy y la boda. Usaré solo cabello negro o castaño oscuro el día de la boda (se pueden aceptar mechas con aprobación previa). No puedo usar pestañas el día de la boda a menos que sean instaladas por un profesional. Tengo que asistir a la despedida de soltera, las pruebas, los ensayos y la boda (la única razón por la que no iré es la muerte o la cárcel, el embarazo de más de cinco meses y alguna enfermedad con una nota reciente del médico). Cuidaré mi piel, cabello y uñas desde ahora y hasta la boda. La novia elegirá a mi maquillador el día de la boda. Aceptaré usar el vestido que elija la novia independientemente de mis propias opiniones, estilo o color. No usaré accesorios, prendas de vestir o joyas adicionales el día de la boda, excepto mi anillo de boda o de compromiso. No quedaré embarazada intencionalmente antes de la boda (los embarazos menores de cinco meses no serán excusa para no asistir). Apoyaré a la novia en todo lo que elija. No consumiré más de siete unidades de alcohol durante ningún evento excepto en la despedida de soltera (no habrá límite). No traeré una cita a la boda o recepción sin la aprobación de la novia. No llevaré a personas externas, excepto niños, a ninguna reunión. No traeré a mis hijos a la boda a menos que sean parte de la fiesta (sin excepciones). Me aseguraré de tener una niñera responsable el día de todos los eventos y entiendo que no presentarse por no tener niñera no será una excusa aceptable. No coquetearé con los hombres en la fiesta de bodas. No saldré con nadie en la fiesta de bodas con quien no estaba saliendo antes de firmar este contrato. Seré feliz y positiva en todo momento durante la boda y la recepción. No me sentiré sensible y enojada con la novia porque entiendo que tiene una actitud mandona. No intentaré superar a la novia de ninguna manera. Usaré el peinado que la novia elija para el día de la boda. Entiendo que tengo que pagar mi propio vestido, zapatos y peinado para la boda. Entiendo que la despedida de soltera puede implicar un viaje. Entiendo que tengo que comprar una camiseta de despedida de soltera y financiar mi propio viaje si lo hay. Entiendo que las damas de honor necesitarán ayuda para financiar algunos de los eventos. La boda y la recepción no están incluidas. Entiendo que la novia no quiere ninguna sugerencia y esta regla está aquí dos veces, de dos maneras diferentes porque la novia quiere que quede claro. La única sugerencia permitida es una forma de obtener su artículo exacto a un precio más barato. No abandonaré la fiesta de bodas por ninguna de las razones mencionadas anteriormente. Si no me gusta algo de la lista, no firmaré el contrato y seré reemplazada. Entiendo que no estar de acuerdo con los términos anteriores, no arruinará la amistad de la novia y yo. Pero si firmo y acepto y luego quiero abandonar, arruinará nuestra amistad. Entiendo que ninguna amistad con la novia es más grande que cualquier otra en su fiesta de bodas y todos serán tratados por igual. Entiendo que es posible que tenga que hacer actividad física en la recepción y esto requiere prácticas proporcionadas por la novia. No se permiten lentes de contacto de colores. No hay cejas dibujadas en negro o dibujadas gruesas (de hecho, consultar la regla de maquillaje citada anteriormente). No se permite lápiz labial de color brillante (del tipo que se ve muy, muy brillante y brillante). No uñas de colores el día de la boda. Los únicos colores permitidos son americanos, franceses o desnudos. Le proporcionaré a la novia mi horario normal de siete días dentro de los cinco días posteriores a la firma de este contrato. Aceptaré ahorrar al menos $50 dólares al mes para los gastos de los próximos 14 meses.

Los usuarios de Facebook calificaron las exigencias de la novia de ridículas e idiotas.