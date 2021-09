6 recetas con café que te deleitarán en el Día Nacional del Café

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Para todos los amantes de una taza de café caliente por las mañanas, tenemos buenas noticias: el café se puede disfrutar de muchas más formas en la cocina, al ser un ingrediente emblemático para la creación de originales e innovadoras recetas. Según un estudio realizado por la Asociación Nacional del Café, el 62% de los adultos en los EE. UU., beben café todos los días, y al menos 7 de cada 10 estadounidenses disfrutan de esta bebida con cafeína al menos una vez a la semana.

Su popularidad nunca ha sido cuestionable, es por ello que en honor al Día Nacional del Café nos dimos a la tarea de seleccionar algunas delicias culinarias para disfrutar del maravilloso café a otro nivel. Desde costillas frotadas con café, alitas pegajosas, licuados para esa carga extra de energía matutina y emblemáticos postres: el café es un ingrediente que vale la pena explorar más allá de nuestra irremplazable taza mañanera.

1. Prime Rib frotado con café y mantequilla de ajo tostado

Este emblemático corte de carne asado, sin lugar a dudas será una receta que pocos olvidarán. Se marina con una costra de café combinado con especias aromáticas, como pimentón ahumado, chile en polvo y semillas de vainilla. Es el toque perfecto para llevar tus cortes de carne a otro nivel, ideal para las barbacoas en vacaciones o un acogedor fin de semana en casa. Obtén la receta completa aquí.

2. Filetes con costra de café y salsa de maíz con hierbas

Sin lugar a dudas se trata de una combinación hecha en el cielo: café molido y filetes de lomo Black Angus, la costra de café va de maravilla con el jugoso sabor de estos cortes de carne. Es el plato fuerte perfecto, ya que se acompaña de una generosa ración de salsa de maíz con hierbas, sin lugar a dudas es el platillo ideal para disfrutar sin importar la temporada, aunque no podemos negar que va de maravilla en temporadas de otoño e invierno. Obtén la receta completa aquí.

3. Pastel de chocolate, calabacín y plátano, con expresso de café

El café es uno de los ingredientes que más llenan de personalidad una amplia gama de postres y delicias dulces. Tal es el caso de este suculento pastel, magníficamente húmedo hecho con calabacín rallado y puré de plátanos ¿El toque final perfecto? Un icónico glaseado de café de vainilla casero, es de lo más cremoso y fácil de hacer, lo único que se necesita es queso crema a temperatura ambiente, azúcar de repostería, café express y un toque de extracto de vainilla. Simplemente perfecto y saludable, bien dicen que la combinación de plátano y café es un acierto en la vida. Obtén la receta completa aquí. View this post on Instagram A post shared by Tieghan Gerard (@halfbakedharvest)

4. Chile Coffee Sticky Wings

¿Quién no ama las alitas? Son la botana perfecta, sencillas, prácticas y generosas, ideales para compartir en cualquier ocasión. Esta receta es una verdadera maravilla que las llevará a otro nivel, por el simple hecho de agregar café finamente molido a la mezcla para untar. Los sabores que aporta el café molido crean un sabor fuera de este mundo, y hacen la perfecta combinación con el chile y el sabor del pollo. Sugerencia: si prefieres las alitas secas en lugar de las pegajosas, asegúrate de omitir la salsa pegajosa por completo y solo usa la mezcla seca. Obtén la receta completa aquí. View this post on Instagram A post shared by Nick Evans (@macheesmo)

5. Batido de café buenos días

Para los amantes del café por las mañanas, este batido es la perfecta combinación para los días calurosos en que quieres darle un giro a la tradicional taza de café negro. Es de lo más refrescante y estimulante, se elabora con plátanos congelados, mantequilla de maní totalmente natural, vainilla y un ingrediente inesperado: coliflor congelada. Sin lugar a dudas, una deliciosa, ligera y muy original forma de iniciar el día con mucha energía. Obtén la receta completa aquí. View this post on Instagram A post shared by Monique: Ambitious Kitchen (@ambitiouskitchen)

6. Galletas de café y chocolate, sin hornear

No podemos irnos sin dejar una opción de galletas, y qué mejor que la combinación de café y chocolate ¡simplemente celestial! Lo mejor de todo es que se trata de galletas que ni siquiera tienes que hornear, están hechas con cacao en polvo, mantequilla de maní natural y copos de avena, su sabor se potencia al máximo cuando se agrega café instantáneo en polvo a la mezcla. Son perfectas para los antojos de media tarde, y van perfecto con un buen vaso de leche, té o café.Obtén la receta completa aquí. View this post on Instagram A post shared by Cookie and Kate (@cookieandkate)

