Chrissy Teigen rinde homenaje a su hijo, Jack, un año después de perderlo

Hace exactamente un año, después de varios días ingresada en el hospital debido a las pérdidas de sangre que sufría porque su placenta era demasiado débil, Chrissy Teigen perdió al bebé que esperaba, su tercer hijo con el cantante John Legend.

Un durísimo golpe para la pareja que, hoy, la modelo aprovechó para abrir su corazón y rendir un sentido homenaje a su pequeño Jack en el marco de la celebración del Día Nacional de los Hijos.

Chrissy reconoció que su período de luto por esta pérdida, que se produjo cuando se encontraba en la semana 20 de gestación, todavía no ha comenzado como tal, ya que aún no ha terminado de procesar semejante tragedia.

“Hace un año me diste el mayor dolor que jamás podría imaginar para demostrarme que podía sobrevivir a cualquier cosa, incluso si no quería”, compartió en Instagram.

Reflexionó además sobre una de las lecciones que ha extraído de tan traumática experiencia: la necesidad de empezar a cuidarse mejor en todos los sentidos.

“No llegué a cuidarte, pero llegaste y te fuiste para que me amara y me cuidara porque nuestros cuerpos son preciosos y la vida es un milagro. Me dijeron que sería más fácil, pero sí, eso no ha sucedido. Todavía no ha empezado. Mamá y papá te amarán para siempre”, expresó junto a imágenes de aquel día junto a su esposo, John, en la cama del hospital.

La modelo y el cantante se casaron en septiembre de 2013 en una ceremonia íntima que se celebró en el Lago de Como, ubicado en Lombardía, Italia.

Para abril de 2016, la pareja tuvo a su primera hija, Luna Simone. Poco más de un año después, el 16 de mayo de 2018, ampliaban la familia con el nacimiento de Miles Theodore.

