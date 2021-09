Pedro Moctezuma dice que Enrique Guzmán es una… y asegura que Frida Sofía está bien

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Pedro Moctezuma presenta su serie “Mexican Pranks”, en la que hará bromas a varias celebridades al lado de El Rey Grupero, donde se mostró verdaderamente molesto con Enrique Guzmán por el comentario que hizo a su sobrina Frida Sofía por la muerte de su media hermana Natasha Moctezuma, cuando el cantante mexicano dijo “¡el karma es el karma, hija!”, aunque días después terminó disculpándose por su comentario.

“Es un cuate, para mí, de la más baja escoria que existe. Es un señor que necesita ayuda profesional. Es un cuate desagradable, eso es lo único que puedo decir. Es un tipo deplorable con sus comentarios, no quiero hablar del tema porque sí me voy a poner de muy mal humor”, dijo tajante Pedro Moctezuma.

“Ese tipo de comentarios es de gente desagradable y gente que no tiene corazón, ese tipo de cosas son muy dolorosas y ahí tendrá que dar cuentas el Señor, ahí en el infierno”.

El empresario se limitó a señalar que su hermano Pablo Moctezuma, Frida Sofía y el resto de la familia se encuentran tranquilos tras la muerte de su sobrina.

“Frida está muy bien, todos en mi familia estamos bien, de verdad, no quiero hablar de ese tema, gracias por la preocupación. Mi hermano está muy bien, estamos bien, todos unidos y no quisiera hablar del tema porque es muy doloroso y ahorita no vengo a hablar de eso. ¿Quién no va a estar mal con una tragedia así? De verdad, les agradezco pero ya no quiero hablar de eso, es algo muy doloroso”.

Pedro no da importancia a la demanda que interpondrá el papá de Alejandra Guzmán contra Frida Sofía. “No me interesa lo que haga el tipo ni lo que haga Alejandra (Guzmán). Yo vine a hablar de “Mexican Pranks” y yo estoy con mi familia”.

