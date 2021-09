Covid: United Airlines despedirá a casi 600 empleados que no se han vacunado

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

United Airlines se está preparando para despedir a casi 600 de sus empleados que no cumplieron con la política de vacunación de COVID-19 de la compañía antes de la fecha límite del 27 de septiembre.

United fue una de las primeras grandes empresas estadounidenses en anunciar una política de vacunación para sus 67,000 empleados en Estados Unidos, y la inmensa mayoría cumplió.

“Sabemos que, para algunos, esa decisión fue reacia. Pero no tenemos ninguna duda de que algunos de ustedes habrán evitado una futura estadía en el hospital, o incluso la muerte, porque se vacunaron”, dijeron a los empleados el director ejecutivo de United, Scott Kirby, y el presidente de la compañía, Brett Hart, de acuerdo con The New York Post.

Los 593 empleados que no recibieron las vacunas y violan el mandato aún pueden mantener sus empleos si se vacunan durante sus procedimientos oficiales de despido, dijo la aerolínea con sede en Chicago.

“Trabajaremos con los empleados si, durante este proceso, deciden vacunarse”, dijo un portavoz, y agregó que la aerolínea ya comenzó los trámites de despido.

Aproximadamente 2,000 empleados de United fueron exentos de recibir la vacuna por razones religiosas o médicas, dijeron ejecutivos de la compañía.

La aerolínea dijo anteriormente que el personal que buscara tales exenciones sería colocado en licencia temporal sin goce de sueldo a partir del próximo mes, lo que llevó a seis empleados a demandarla, alegando discriminación. La audiencia de esta demanda está programada para el 8 de octubre.

United Airlines no dio a conocer los tipos de empleados que aún no han sido vacunados, pero casi 400 trabajadores representados por la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales no habían presentado sus pruebas de vacunación hasta el pasado martes.

La Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales representa a más de 25,000 empleados de United.

El presidente del distrito 14 de este sindicato, Mike Klemm, dijo que planea presentar quejas por despido injustificado si los trabajadores que se negaron a vacunarse son despedidos.

Si bien todas las principales aerolíneas del país han alentado a los empleados a vacunarse, United es una de las pocas que lo exige.

El presidente Joe Biden anunció a principios de este mes que su administración exigirá que las empresas con más de 100 empleados exijan que sus empleados se vacunen o que se hagan pruebas periódicas para detectar el virus.

–También te puede interesar:

Qatar Airlines, elegida nuevamente la mejor aerolínea del mundo por los viajeros

Estafaron a aerolíneas por $500,000 dólares con reclamos falsos de equipaje perdido en Estados Unidos: 20 años de cárcel

Si no se aumenta el tope de la deuda de EE.UU. podrían perderse 6 millones de empleos