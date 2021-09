Residente compara la música de J Balvin con un carrito de hot dogs

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las quejas y lamentos que ha proferido J Balvin a raíz del desplante que, a su juicio, ha sufrido por parte de la organización de los Grammy latinos, cuya próxima gala de premios estará marcada por la ausencia de nominaciones para el colombiano en las consideradas categorías principales, ha enfadado y mucho al cantautor René Pérez -más conocido como Residente-, quien asegura que las declaraciones del reguetonero suponer una falta de respeto tanto a los galardones como a aquellos artistas que optan a llevarse los codiciados gramófonos dorados.

Según el agraviado, la academia no ha valorado debidamente a la llamada música urbana, de la que él parece erigirse como uno de sus portavoces autorizados, al no haberle incluido en el plantel de candidatos a estatuillas tales como las de grabación o disco del año. Sin embargo, Residente ha querido recordarle a través de un vídeo de Instagram que otros intérpretes asociados a este género musical, como Rauw Alejandro, C. Tangana, Bad Bunny, Ozuna o Karol G, sí que han recibido importantes reconocimientos. En ese sentido, que J Balvin haya llamado a una especie de boicot contra la ceremonia por parte de sus compañeros reguetoneros es, a juicio del exlíder de Calle 13, una terrible ofensa para los artistas.

“O sea, ¿tú le vas a decir a Myke Towers, que posiblemente es su primera vez nominado, que no vaya a los Grammy, porque a ti te sale de los cojo***?”, le ha afeado Residente en la grabación, en la que además ha lanzado al oriundo de Medellín un dardo muy envenenado al comparar sus canciones con un producto tan popular, pero de baja calidad, como un perrito caliente de simple elaboración. View this post on Instagram A post shared by E! Latin America (@eonlinelatino)

“Te explico pa’ que tú lo entiendas: tu música es como si fuera un carrito de ‘hot dogs’, que a mucha gente le pueden gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin”, le ha dirigido en un duro mensaje que ya es tendencia en toda la esfera virtual.

