Top 5 de las mejores marcas de jugos sin azúcar para diabéticos en Estados Unidos

Tener diabetes implica una responsabilidad muy especial con todo lo que se come y bebe, incluso los pequeños picos de azúcar en la sangre pueden tener un impacto duradero en la salud. Por lo tanto, tener el control sobre el consumo de carbohidratos y azúcares es una parte esencial. También, es igual de importante seguir una dieta equilibrada, colorida y nutritiva en complemento con un buen conteo de calorías. Es por ello que la mejor herramienta dietética es apostar por el consumo de alimentos de origen natural y evitar los ultraprocesados, si bien existen algunas restricciones evidentes; se ha comprobado que en general las personas suelen ingerir muchas calorías y azúcares a través del consumo de bebidas comerciales. Según la Asociación Estadounidense de Diabetes, solo se deben consumir bebidas bajas en calorías o sin calorías y es importante dar preferencia a todas aquellas que sean de origen natural. Sin embargo, la realidad es que pocas personas tienen el tiempo de preparar los jugos en casa y con los ingredientes adecuados y es cuando recurren al consumo de jugos embotellados. Y el principal problema de no saber seleccionarlos, es que suelen estar repletos de azúcares agregados y endulcorantes artificiales. Estas sustancias suelen causar peligrosos incrementos en los niveles de azúcar en sangre.

Con base en lo anterior, no es ningún secreto decir que todo se ha dicho sobre el consumo de jugos en diabéticos y sobre todo los de origen comercial. Si bien, la fruta es una adición fundamental ya que aporta numerosos nutrientes esenciales como antioxidantes, vitaminas, minerales y fibra ¿Qué pasa con los jugos de frutas? A simple vista parecen una opción saludable, sobre todo en comparación con otras bebidas endulzadas como es el caso de los refrescos.

Para los diabéticos, incluso el azúcar natural es aceptable en cantidades moderadas. Si bien, los azúcares agregados están fuera de discusión; para quienes disfrutan de un refrescante vaso de jugo por las mañanas tenemos una buena noticia: existen 5 marcas que elaboran jugos de frutas y verduras sin azúcar para diabéticos.

Las mejores marcas de jugos sin azúcar para diabéticos:

1. Tropicana Pure Premium Vitamin C + Zinc

Para aquellos que aman empezar la mañana con un vaso de jugo de naranja y no tienen tiempo de exprimirlo, Tropicana pone a nuestro alcance una gran alternativa. Es una de las mejores marcas de venta de jugo de naranja para diabéticos del mercado, sobre todo su opción de Jugo de naranja Pure Premium Vitamin C + Zinc. Es un jugo de fruta sin azúcar ideal para diabéticos, que permite consumir una porción de manera segura y sin riesgos de glucemias. Brilla por su delicioso sabor, pues es jugo 100% de naranja fortificado lo cual aumenta sus beneficios y aporta 110 calorías por porción. Lo más sobresaliente de todo es que no tiene azúcares artificiales, aditivos ni conservantes. Además, se trata de un jugo bajo en sodio y también puramente vegano, por lo tanto las personas que siguen este tipo de dieta no tienen que preocuparse por los productos animales aditivos, incluso en pequeñas cantidades. Otra genialidad que no podemos dejar de mencionar, es que contienen tres veces más vitamina C que un jugo de naranja normal y gracias a ello resulta muy benéfico para fortalecer al sistema inmunológico. También, proporciona zinc, ácido fólico, vitamina B1 y potasio que benefician el control de la diabetes y promueven un buen funcionamiento cardiovascular.

2. Bolthouse Farms 100% Organic Carrot Juice

El jugo de zanahoria es una bebida increíblemente saludable, en especial para personas con diabetes. Sin embargo, pensar en su elaboración en casa en muchas ocasiones no es lo más práctico y para los fanáticos de esta bebida suele ser complicado encontrar buenas alternativas sin azúcares agregados ni sabores artificiales. La buena noticia es que Bolthouse Farms, pone a nuestro alcance un verdadero tesoro: jugo 100% orgánico elaborado únicamente con zanahorias y es por ello que de manera natural contiene menos azúcar. Bolthouse Farms hace este rico y refrescante jugo con solo 14 gramos de azúcar natural sin azúcar agregada en absoluto. También es naturalmente alto en potasio y vitamina A, otra gran razón para integrarlo en la dieta diaria y lo mejor de todo es que no contiene gluten y es vegano. Sin lugar a dudas es una gran opción que sabe igual al jugo de zanahoria fresco, y la mejor parte es su precio.

3. Beet It

Siendo uno de los zumos de remolacha con mejor sabor del mercado para diabéticos, tienen un pequeño secreto ingenioso: el jugo está hecho de un 90% de jugo de remolacha y el 10% restante es jugo de manzana, con el objetivo de darle un gran sabor a los diabéticos que están cansados ​​de los mismos viejos sabores oxidados. La adición de jugo de manzana no solo mejora el sabor, sino que también elimina el sabor terroso que poseen naturalmente las remolachas. Se trata de un jugo sin ningún tipo de azúcares añadidos, ni aditivos adicionales y sobre todo brilla por su contenido en fibra que beneficia otros aspectos de la diabetes. Debido a su alto contenido en vitamina C, antioxidantes y fibra, es un gran aliado para reducir la presión arterial alta, mejorar la circulación y proteger al sistema cardiovascular. Las botellas tienen un tamaño muy conveniente de 250 ml, lo que es perfecto para una sola porción y se calcula que aporta 81 kcal por botella.

4. Sunsweet Amazin Prune Juice

Durante años el jugo de ciruela ha sido víctima de una mala reputación, y muchas personas lo relacionan como un jugo para ancianos y un remedio para el estreñimiento. Lo cierto, es que es una maravilla de adición dietética y es increíblemente delicioso y refrescante. El único secreto para obtener todos sus beneficios es que sea natural y sin ningún tipo de azúcar añadido y la buena noticia es que el jugo sin azúcar de Sunsweet para diabéticos es 100% jugo de ciruela. Es uno de los mejores impulsos para la salud digestiva e intestinal, no en vano se cuenta con numeroso estudios en los que se comprueba que el jugo de ciruelas pasas puede aliviar naturalmente los síntomas del estreñimiento y el uso prolongado previene el cáncer de colon. Además, las ciruelas pasas se conocen como un superalimento que brinda una larga lista de nutrientes como el potasio, riboflavina, vitamina B6, cobre y niacina, nutrientes clave en la prevención de numerosas enfermedades. Además, no contiene gluten, por lo que sus alergias no se desencadenarán.

5. POM Wonderful 100% Pomegranate Juice

Los diabéticos, en especial pueden beneficiarse del jugo de granada, si bien no es lo más práctico elaborarlo en casa, esta es una maravilla de opción. El jugo de granada de POM es un jugo de fruta sin azúcar para diabéticos que brinda el jugo de 2 granadas enteras por cada botella de jugo de 8 onzas. Para todos los que quieran agregar un jugo saludable a su vida pero creen que la mayoría de ellos saben bastante mal, sin lugar a dudas esta es una de las mejores opciones ya que tiene un sabor celestial y una larga lista de bondades para la salud. Una de sus más grandes cualidades es su excepcional contenido en antioxidantes que estabilizan los radicales libres en el cuerpo, lo que eventualmente ayuda a prevenir el cáncer. También contiene potasio para mejorar la salud muscular, vitamina C, ácido fólico y mucho más. Es un gran aliado para combatir la inflamación de manera natural y potencia al sistema inmunológico, se recomienda consumirlo con cautela ya que a pesar de no contener azúcares añadidos: no es bajo en azúcares naturales.

