Dieta vegetariana: 6 recetas de tortillas y vegetales que te harán amarlos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Apostar por seguir una dieta vegetariana es una de las tendencias más poderosas de nutrición actualmente. Se trata de un estilo de alimentación que se basa en el consumo de alimentos de origen vegetal como son las frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos y semillas. Si bien, en un inicio podría parecer todo un reto, la realidad es que existen ingredientes increíblemente saludables y nutritivos que hacen el camino mucho más sencillo. Y sin lugar a dudas las tortillas de maíz son uno de los ejemplares más valiosos, son versátiles, sumamente nutritivas, accesibles y dan lugar a todo tipo de platillos. Con base en ello nos dimos a la tarea de recopilar 6 recetas vegetarianas con tortillas como base y abundantes vegetales, son el claro ejemplo de cómo comer sano y sin productos de origen animal es fácil, colorido y simplemente delicioso.

En muchas regiones de América Latina, la tortilla es uno de los productos básicos más importantes; no solo es la identidad culinaria de muchas culturas, es un alimento completo y muy nutritivo que se asocia con una larga lista de bondades para la salud. Es un alimento plano y de forma circular, que se destaca por elaborarse con maíz nixtamalizado; proceso en el cual los granos de maíz se cuecen en agua hirviendo con una base de cal y que se caracteriza por mejorar la consistencia de la masa y también hace más fácil su digestión.

La tortilla de maíz como un alimento que representa: una buena fuente de carbohidratos de lenta absorción, bajo en sodio y grasa, y rico en nutrientes esenciales. Entre los cuales llama la atención su contenido en proteínas, calcio, potasio y fibra. Para mayor contexto una tortilla mediana de maíz (lo equivalente a 30 gramos) aporta el siguiente valor nutricional:

– 50-60 calorías

– 1.4 gramos de proteína

– 0.50 gramos de grasa

– 13.6 gramos de hidrato de carbono

– 0.6 gramos de fibra

Es indudable decir que con tal valor nutricional, las tortillas de maíz son una extraordinaria adición a la dieta vegetariana al ser una valiosa fuente de carbohidratos, vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra, que benefician la salud en diferentes aspectos. Fortalecen los huesos, benefician la pérdida de peso al ser saciantes, promueven una buena salud cardiovascular y son un alimento de bajo índice glucémico ideal para las personas con prediabetes y diabetes. Descubre el mar de posibilidades que ofrecen en la cocina y la dieta vegetariana.

1. Tacos de nopal con salsa mortajada

El almuerzo saludable perfecto, equilibrado, saludable e ideal para cuidar el peso corporal. Estos tacos de nopal, son una verdadera delicia y el claro ejemplo de cómo se puede comer bien sin el uso de productos cárnicos. Además, son una receta muy económica y fácil de elaborar, y también son increíblemente bajos en calorías. Acompaña con una deliciosa salsa martajada que le dará el toque perfecto a cada bocado, puedes acompañarlos con crema agria y queso fresco (para los vegetarianos no tan estrictos).

2. Pastel Azteca vegetariano

El pastel azteca es uno de los platillos más típicos de cocina mexicana y suele ser una alternativa muy popular en comidas grandes, ya que es un plato muy generoso y rendidor. Originalmente se elabora alternando capas de tortilla de maíz sofritas con capas de salsa de jitomate, rajas de chile poblano, granos de maíz, rajas de cebolla, crema ácida y queso Oaxaca o queso Chihuahua. Y es muy normal que se agregue pechuga de pollo desmenuzada o algún tipo de carne. Sin embargo, es la base perfecta para agregar todo tipo de vegetales de temporada que dan lugar a un rico estofado mexicano. View this post on Instagram A post shared by T Nutren (@t_nutren)

3. Sopa de tortilla

Las sopas mexicanas son una verdadera delicia y una de las costumbres más populares en todos los hogares. Son reconfortantes y existen un sin fin de alternativas, y por supuesto no podía faltar una opción con el ingrediente base de la dieta las maravillosas tortillas. La sopa de tortilla, también llamada sopa azteca se elabora con caldo de jitomates molidos, ajo y cebolla, sazonado con epazote, se sirve con tiras fritas de tortilla de maíz y chile pasilla, aguacate, queso fresco y crema. Es un hecho que una vez que la pruebes nada volverá a ser igual, sin lugar a dudas se trata de una de las mejores recetas vegetarianas con tortillas que existen. View this post on Instagram A post shared by Cocina Vital (@cocinavital)

4. Tacos de papas con rajas

Las tortillas son la base de los inigualables tacos, que tanto han dado la vuelta al mundo y sin lugar a dudas se han vuelto uno de los platillos más representativos de la gastronomía mexicana a nivel internacional. Probablemente uno de los mejores aspectos de los tacos, sea que se trata de un platillo inmensamente versátil que se presta para crear todo tipo de combinaciones con todo tipo de ingredientes locales. Si bien, el uso de diferentes tipos y guisados con carne es de lo más tradicional; las tortillas son la base perfecta para dar rienda suelta a la creatividad vegetariana. Se les puede agregar cualquier vegetal y convertirse en una deliciosa comida completa, tal es el caso de estos fáciles tacos de papas con rajas poblanas ¡Te harán olvidar que existe la carne! View this post on Instagram A post shared by kiwilimón (@kiwilimon)

5. Taquitos dorados de papa

El taco dorado es un platillo de México muy popular en otros países alrededor del mundo, que consiste en una pequeña tortilla doblada y con algún tipo de relleno, normalmente a base de carne de ternera o pollo.​ La principal característica de estos tacos, es que son fritos y con ello gozan de una inigualable textura crujiente. Y la mayor ventaja es que pueden rellenarse de cualquier cosa, entre los ingredientes vegetarianos más gustados están las papas que aportan una suavidad increíble. También puedes rellenarlos de champiñones, flor de calabaza, guisados vegetarianos y eso si no dudes en acompañarlos con crema, queso, pico de gallo, guacamole o salsa verde. View this post on Instagram A post shared by kiwilimón (@kiwilimon)

6. Enchiladas vegetarianas

Las enchiladas son uno de los platos más tradicionales y cotidianos en México, se elaboran con tortillas de maíz enrolladas y bañadas en alguna salsa picante utilizando chile en su preparación.​ Si bien, de manera tradicional se rellenan de pollo, como en todos los platillos con tortilla se pueden acoplar de manera deliciosa a la dieta vegetariana. Utiliza papas, hongos, queso, frijoles, guisados con vegetales abundantes, báñalas en tu salsa mexicana favorita y acompaña con queso, crema y unas rodajas de aguacate. View this post on Instagram A post shared by Kelly Kwok – GF Recipes (@lifemadesweeter)

—

Te puede interesar: