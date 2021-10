De nuevo Yerry Mina: el colombiano hizo su popular “bailecito”, pero el VAR lo dejó en ridículo al anularle su gol

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Manchester United no pudo conseguir una nueva victoria en Old Trafford. Los “Red Devils” no pasaron del empate contra el sorprendente Everton que no deja de lograr buenos resultados en la Premier League. Sin embargo, el equipo de Rafael Benítez casi se llevaba la victoria con un gol de Yerry Mina, pero más allá de diana, el colombiano se llevó una gran tonelada de burlas.

Young lad in the crowd is not a big fan of Yerry Mina #MUNEVE pic.twitter.com/K0OD0KRydm — Tim Causer (@TimCauser) October 2, 2021

87' | ¡NO LO CANTE, NO LO GRITE! Yerry Mina anota, se pega un lindo baile, pero se revisa en el VAR y el offside es evidente. El gol del colombiano no sube al marcador. #Premier 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/b3sU6DHous — CABINA SPORTS (@CabinaSports_) October 2, 2021

Nuevamente el defensor Cafetero fue a celebrar su gol con su característico “bailecito”, aquel que indignó tanto a la selección de Argentina en la Copa América 2021. No obstante, para desilusión de Mina, el VAR anuló la anotación por posición adelantada.

Yerry Mina celebrating like this only for it to be ruled offside… #MUNEVE pic.twitter.com/acglu4fNna — Tas Mavridis (@Tas_Mavridis) October 2, 2021

Bajo estas circunstancias, en las redes sociales comenzaron a burlarse del jugador del Everton. Claramente el foco de estas críticas fue su forma de celebrar aquella jugada que posteriormente sería anulada. Yerry Mina vs Manchester United 2021 highlights HDpic.twitter.com/l6n8h8OOrX— Danny (@DannyAaronsFUT) October 2, 2021

Sin embargo, Yerry Mina y el Everton tuvieron que conformarse con el empate. Cristiano Ronaldo fue suplente, pero esta vez no pudo rescatar al Manchester United en el Teatro de los Sueños. Este empate 1-1, deja a los “Red Devils” en la tercera posición, mientras que los “Toffees” los siguen muy de cerca en el cuarto lugar de la Premier League. yerry mina at the VAR rn pic.twitter.com/B5torwhdCv— JoeyJoey😪 (@crazyjoey_) October 2, 2021 Yerry mina just brings bad luck to a team and gotta be one of the most disrespectful player ever.



Danced infront of Messi 》Lost

Danced infront of Ronaldo》Goal disallow pic.twitter.com/dtQ249bK7h— ʏᴀኪ (@yab_kiros) October 2, 2021

