21 Royal: la extravagante cena de $15,000 que se sirve en Disneyland

En Disneyland, todos los servicios y atracciones suelen ser de lo más extravagantes. Y es que tiene comida, bebidas, juegos y servicios de entretenimiento singulares que pueden disfrutar tanto niños como adultos, y sin importar su presupuesto.

Sin embargo, si resulta que tienes una buena cantidad de dinero para derrochar sin problema, hay algunas experiencias en este parque que pueden ser mucho más impresionantes.

Entre los servicios más exclusivos se encuentra un recorrido privado con boletos en primera fila para el desfile de Disney. También te puedes quedar en el castillo de la Cenicienta, o entrar al exclusivo y secreto Club 33, que es solo para miembros.

Entre estas experiencias VIP, está la cena 21 Royal, que es un extravagante servicio de siete platos organizada en una residencia de lujo diseñada por Walt y su esposa Lilian Disney. La cena tiene un costo de $15,000 dólares y se sirve a un grupo de 12 personas, de acuerdo con su sitio web.

Esta cena se lleva a cabo en el área de Disneyland que está diseñado con temática de Nueva Orleans, justo en la parte superior del paseo de Piratas del Caribe.

Los invitados a la cena son guiados por túneles y escaleras secretas, por las que nadie más puede pasar.

Esta residencia fue hecha por los esposos Disney para que fuera un área privada donde pudieran invitar a personas importantes. Si puedes pagar los $15,000 dólares que cuesta, la cena durará cinco horas en donde disfrutarás de una hospitalidad de alta categoría.

Los valets privados te llevarán hasta la residencia durante la noche y después te atenderán mayordomos profesionales una vez que llegues ahí.

Aquí te darán un recorrido por la residencia de 2,200 pies cuadrados mientras te sirven cócteles. La residencia tiene todo tipo de personajes de Disney escondidos en sus decoraciones.

Junto a los cócteles, también te servirán rollitos primavera de pato y atún servido en hielo seco.

Luego, los invitados son guiados a un comedor para una cena preparada por Andrew Sutton, el chef ejecutivo de Napa Rose de Disneyland, y toda la comida se sirve en vajilla chapada en oro. View this post on Instagram A post shared by Lucky Wedge (@luckywedge)

La cena está preparada con los mejores ingredientes traídos de todo el mundo. Y si bien el menú cambia a menudo, las cenas anteriores han incluido delicias como cangrejo real y caviar, sopa de mariscos con espuma de erizo de mar y carne wagyu A5. Cada plato se combina con los mejores vinos, según la recomendación del sommelier de Disney. View this post on Instagram A post shared by Robb Report (@robbreport)

