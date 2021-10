A sus 44 años, Shakira impacta usando hilo dental metálico y medias de malla para la revista Cosmopolitan

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una vez más, la cantante colombiana Shakira vuelve a ser la envidia de muchas a nivel mundial y es que muy quitada de la pena hizo una sesión de fotos vistiendo no sólo uno sino varios bodysuit con hilo dental metálico que dejaban parte de su retaguardia expuesta y que acompañó con medias de malla para hacer la editorial de la revista Cosmopolitan. Pocos puedes creer que tenga 44 años.

Jamás imaginarías que Shakira tiene ya 44 años. Parece que fue ayer cuando la autora de “Pies Descalzos” salió del anonimato y fue creciendo a nivel profesional a pasos agigantados. Ahora, es la portada de unas de las revistas femeninas de más prestigio como lo es Cosmopolitan. En la misma presume el cuerpazo que se gasta con un hilo dental metálico que dejó en evidencia la “colita” tonificada que tiene siendo ya toda una “cuarentona”, pero muy sexy. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Precisamente no se cree que ya haya pasado los 40, pues si se analiza una foto de ella hace 20 años y de ahora, solo se nota el cambio en su cabello. También en su crecimiento como profesional. Pero que luzca de su edad, jamás o al menos así lo dejaron saber sus fans en las redes sociales. Shakira es una de las famosas más conservadas y cómo no, sus prácticas deportivas no son comunes: patina, hace surfing, baila champeta, juega tenis y fútbol con su hijo y su marido Gerard Piqué. Total que, si quieren lucir así de radiante y también usar unos bodysuits ochenteros, pues deben seguir las recomendaciones físicas de Shakira.

