Anitta se quita el sostén, se jala la tanga y presume su empoderamiento femenino

Hace unos meses, la cantante brasileña Anitta tuvo tremendo encontronazo con el reguetonero Arcángel, cuando esta publicó una foto de su retaguardia y él compartió una historia en Instagram diciendo en resumidas que las mujeres que se respetan, no se muestran así. Ahora Anitta ha vuelto a poner la quijada de sus fans en el suelo, al publicar una foto, donde se jala la tanga y se ve sin sostén al lado de un tierno perrito.

“¿Puedes verme?”, fue el mensaje que acompañó la imagen de Anitta con una tanga blanca. Esta fue la única pieza que usó la cantante, pues muy quitada de la pena, tomaba el sol topless (sin sostén). Con esto la artista vuelve a hacer incapié en su empoderamiento femenino. Anitta es una fiel defensora de los derechos de la mujer y sobre todo de la libertad de las mismas. No hace mucho entró en un tremendo debate en las redes sociales por algunos comentarios que había hecho Arcángel. Mismos que terminaron haciendo que el cantante se retractara de lo dicho.

“Quieres que te respeten como mujer.. Pero te pasas enseñando el cu** en las redes sociales por likes”, fue el mensaje de Arcángel en su momento. A lo que Anitta le respondió: “Esta soy yo, mostrando mi cu** en mi Instagram. Ahora, una pregunta especial temática por el día de las mujeres, ayer… ¿Puedes tú utilizar cu** de mujeres en tus videos y ponerle letras explícitas para obtener views…”, esto fue solo una muestra del lleva y trae que vivieron ambos artistas. Obviamente, Anitta presumió su retaguardia con tremenda tanga al tiempo que respondía.

Acto seguido, varios otros artistas como Residente, vocalista de Calle 13, se solidarizaron con Anitta y con todas las mujeres. Esto llevó a Arcángel a pedir un perdón público asegurando que sus palabras fueron malinterpretadas. “Yo no me refería a todas las mujeres, yo me refería a una historia personal… Las mujeres finas, trabajadoras y responsables que hayan sentido que yo les falté al respeto con este comentario… Yo no me refería a ese tipo de damas respetables…”, agregó.

