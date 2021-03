La impactante foto de Anitta: “Esta soy yo, mostrando mi cul* en mi Instagram”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Un día después del 8M, el cantante de origen puertorriqueño, Austin Agustín Santos, mejor conocido como Arcángel, compartió en sus historias de Instagram un mensaje que causó indignación a varios usuarios, incluida la cantante brasileña Anitta.

“Quieres que te respeten como mujer, ¡bla bla bla! Pero te pasas enseñando el cu** en las redes sociales por likes. Las mujeres que se comportan, se distinguen y se catalogan como damas!”, escribió el reguetonero.

Ante la polémica que generó el interprete de “Si Se da”, la también compositora Anitta salió en defensa de todas las mujeres, pues a pesar de que Arcángel aclaró que ese mensaje no iba dirigido a todas, sino a alguien en particular, cuya identidad no fue revelada, la brasileña le dejó claro que defendería a todas las mujeres.

“Esta soy yo, mostrando mi culo en mi instagram. Ahora, una pregunta especial temática por el día de las mujeres, ayer… ¿Puedes tú utilizar culos de mujeres en tus videos y ponerle letras explicitas para obtener views, pero al mismo tiempo decir que las mujeres que muestras SUS PROPIOS CULOS en sus redes sociales no merecen respesto? Estoy confundida”, respondió Anitta.

Al poco rato, Arcáncel, acusado y arrestado en 2019 por golpear a una mujer saliendo de un bar en Las Vegas, pidió disculpas en sus historias de Instagram.

“Yo no me refería a todas las mujeres, yo me refería a una historia personal… Las mujeres finas, trabajadoras y responsables que hayan sentido que yo les falté al respeto con este comentario… Yo no me refería a ese tipo de damas respetables que se merece un respeto obligatoriamente, me refería a cierto tipo de mujeres. Al final todas son mujeres y merecen un respeto”, reconoció.

La interprete de “Loco” fue apoyada por algunos artistas como Ozuna, JLo, Danna Paola y Lali.

“Anitta yo te amo, yo te adoro mami, no hay un mejor fanático de las nalgas tuyas que yo, yo le doy like a las fotos tuyas, a las nalgas tuyas, yo te doy mil likes por foto. Si le pudiera dar like con la boca, le doy like a esas nalgas tan lindas, Dios las bendiga”, escribió Arcángel más adelante.

Minutos después de la polémica que causó el cantante, la página de Wikipedia fue modificada, específicamente en la descripción de su nombre, Austin Agustín Santos.

“Arcángel es un machista con simplemente un cerebro tan diminuto que hay algunas mujeres que no merecen ser respetadas solo por no cumplir ciertas cualidades que él sí considera respetables”, se incluyó en su biografía de la página.

Sin embargo, dichos cambios ya no están disponibles y la visualización regresó a su estado convencional.

