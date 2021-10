Jake Paul incitó a Mayweather y le dijo a McGregor: “Deja de beber, idiota irlandés”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Todo parece indicar que a Jake Paul le encantaría tener una pelea con Floyd Mayweather o al menos eso le dejó saber hace un tiempo. Quiere sacarse el estigma de que él solo gana pelea de exhibición y por eso le dijo a ‘Money’ que está listo para un pleito profesional en un peso.

El hermano menor de los Paul quiere reconocimiento internacional porque sus únicos cuatro combates fueron de exhibición y contra rivales de poco fuste. Ganarle a un histórico le subiría su posicionamiento en el mundo del boxeo.

Paul le quitó la gorra a Mayweather en un careo público y fue el primer epicentro de una posible batalla entre los dos. Incluso los aficionados se atrevieron a decir que todo se trataba de una campaña para verlos en el ring. Sin embargo, Jake negó la posibilidad.

“No hago exposiciones. Le dije a Floyd, en realidad le envié un mensaje y le dije ‘Oye, si quieres hacer una pelea profesional real en una categoría de peso, entonces hagámoslo”, declaró Paul a talkSPORT.

Después dijo palabras para minimizar a ‘Money’, que bien pueden ser interpretadas como un reto indirecto. Cree que Floyd terminó su carrera y argumentó: “Pero creo que se va a retirar y eso es probablemente lo mejor para él porque mi hermano (Logan) es un gran peleador, pero yo soy diferente. Hubiera sacado a Floyd y eso no sería bueno para él”.

A quien sí retó públicamente fue a Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el mexicano le respondió: “Muchas cosas (debe hacer). No voy a decir que no me gusta o no me gusta (su personalidad). Entonces, todos tienen su personalidad. Así que es bueno”, respondió el boxeador tapatío.

Duro mensaje a McGregor

Jake Joseph Paul nació en Cleveland y tiene 24 años de edad, es youtuber, personalidad de internet, boxeador y ahora también promotor de MVP. En ese sentido le ofreció un consejo al artemarcialista irlandés Conor McGregor si quisiera ser su cliente, tras una interrogante en la entrevista.

“Si Conor fuera mi cliente, diría que deja de beber, idiota irlandés. ¡Deja la botella, deja la botella y obtén algunas W! Y esos dientes postizos son feos como una mierda”, cerró.

