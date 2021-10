Lindsay Lohan estrenará su propio podcast

Lindsay Lohan, quien a lo largo de la última década se ha destacado más bien encontrarse en medio de polémicas, no está dispuesta a dejar escapar las oportunidades que podría brindarle un medio tan popular como el podcast para recuperar parte de su fama y el interés mediático que ha perdido en tiempos recientes.

La que fuera protagonista de ‘Mean Girls’ y varias cintas de Disney, antes de desviarse hacia el mundo de la televisión, anunció que estrenará muy pronto su propio espacio radiofónico y, por supuesto, que este dará mucho qué hablar.

Para ello, la actriz se asoció con la plataforma Studio71 al tiempo que prepara una tanda de episodios que podrían empezar a emitirse a finales de este año o principios de 2022, según informó Variety.

El objetivo último de la artista, de acuerdo a la publicación que compartió en su cuenta de Instagram, pasa por “conectar mejor” con sus fans, establecer relaciones más cercanas y transparentes con su público; asimismo, interactuar con “líderes y amigos” de otros sectores profesionales.

“Estoy muy emocionada gracias a esta asociación con Studio71 en el desarrollo y producción de mi podcast. Estoy deseando conectar mejor con mis fans y compartir conversaciones íntimas con líderes de opinión y amigos de todas las industrias”, reveló en el post de su perfil.

En este nuevo proyecto reflexionará, además, sobre toda clase de asuntos ligados a la actualidad política, social e incluso climática.

“Estamos deseando que los oyentes conozcan el lado más oculto de Lindsay. Con su amplia e incomparable experiencia como emprendedora y artista, nos entusiasma la idea de verla tomar el micrófono para compartir sus opiniones y pensamientos con todo el mundo”, señalaron, por su parte, los corresponsables de la llegada de Lindsay Lohan a las ondas: concretamente Moorea Smith, jefa de gestión de talentos para los podcasts de Studio71.

Después de mucha espera, Lindsay también hará su gran regreso gracias a Netflix en una próxima comedia romántica. Lindsay Lohan will star in a new romantic comedy about a newly engaged and spoiled hotel heiress who finds herself in the care of a handsome, blue-collar lodge owner and his precocious daughter after getting total amnesia in a skiing accident pic.twitter.com/umpCpCzW4w— Netflix (@netflix) May 24, 2021

