“What If”…? de Marvel Studios concluyó su primera temporada y dejó a los fanáticos con ganas de más

“What If“, la primera serie animada del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) que fue transmitida en Disney Plus terminó este miércoles con su noveno capitulo y dejó más dudas que respuestas para algunos usuarios sobre lo que podríamos presenciar en la segunda temporada.

El multiverso abrió la posibilidad de conocer aquellas historias sobre estos superhéroes que de por sí no se consideran meras especulaciones, sino que forman parte de otros universos en donde pudimos apreciar un prisma de bastas realidades alternas, tal como el caso de Peggy Carter al ponerse el manto de Capitán Britania o el ver a T’Challa como Star Lord en el segundo episodio. Sin duda alguna la frase ¿Qué pasaría si…? quedará por siempre en el baúl de los recuerdos para todos esos fieles amantes que quedaron emocionados con esta serie y de toda la cronología de Marvel Studios en general.

Las redes sociales no pudieron frenar el alto grado de epicidad e intriga en cómo terminó el último capitulo de esta primera temporada, siendo tendencia el hashtag #WhatIfMarvel en Twitter. En este noveno episodio pudimos conocer el equipo de los “Guardianes del Multiverso“, encabezados en primera instancia por Dr. Strange Supremo y el Vigilante. Mediante avanza el capitulo se unen Gamora, Thor, Killmonger, Star Lord, Capitán Britania y Black Widow, quien se une para la batalla final contra Ultrón Supremo, el cual tiene en su poder todas las gemas del infinito y puede ocasionar la destrucción masiva de todos los universos.

It is time! The season finale of Marvel Studios' #WhatIf is now streaming on @DisneyPlus. pic.twitter.com/6Uoftou2In— What If…? (@whatifofficial) October 6, 2021

Minutos después de haberse terminado el capitulo final, los fanáticos se desahogaron en las redes sociales para expresar sus emociones con respecto al episodio. Cabe resaltar que la gran cantidad de comentarios, en su mayoría, resultaron positivos. “El último capitulo de What If es un CAPITULAZO LLENO DE EPICIDAD. Nunca pensé que un grupo de superhéroes me gustaría tanto como Los Vengadores“, escribió un usuario en Twitter. El último capítulo de #WhatIf es un CAPITULAZO LLENO DE EPICIDAD. Nunca pensé que un grupo de superhéroes me gustaría tanto como Los Vengadores. Y el Hechizero Supremo es… UF. Muy 🔝 todo en este episodio, es perfectamente TOP 1 de toda la temporada. Me encantó. pic.twitter.com/R1pLlBJRYN— 🍂 Cycy ⎊ (@cycymultiverso) October 6, 2021 Gran cierre de temporada para esta fantástica serie. #WhatIf pic.twitter.com/Yg6u8p3JzQ— ‎ JΛY (@jay__1940) October 6, 2021 ¡Pero que cabrón está Doctor Strange en #WhatIf!



Sin duda es de los seres más poderosos en cualquier universo.🤯👌🏼😌 pic.twitter.com/ci5GN7qryo— Anima&más (@mas_anima) October 6, 2021 Deja vu #WhatIf #WhatIfMarvel pic.twitter.com/AloozGwg6P— Valentina (@Valentina_3940) October 6, 2021

Posibles interrogantes

Como toda buena serie del Universo Cinematográfico de Marvel, la primera temporada de What If dejó algunas preguntas sin responder que posiblemente sean respondidas en la segunda temporada, que por los momentos se desconoce su fecha de estreno.

Lo cierto es que los fans no tendrán contenido del UCM hasta el próximo mes hasta el estreno de “Hawkeye“, la cuarta serie serie live-action que llegará a Disney Plus el 24 de noviembre. Asimismo, cabe recordar que este jueves llega Venom: Let There Be Carnage, y posiblemente también en octubre se estrene ‘Eternals‘.