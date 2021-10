Adele se confiesa por primera vez sobre su divorcio de Simon Konecki: “No era feliz”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En una entrevista con la revista ‘Vogue’ y de la que a su vez es portada, Adele rompió el silencio sobre su separación y habló del proceso de divorcio con Simon Konecki, el padre de su único hijo, Angelo de 9 años.

A pesar de que la cantante solicitó separarse de Simon desde 2019, es la primera vez que habla de forma pública acerca del tema, revelando que “no era feliz” en su matrimonio y que fue ella quien tomó la decisión.

“No era feliz. Simplemente ya no estaba bien para mí. No quería terminar como muchas otras personas que conocía. No era miserable, pero me habría sentido miserable si no me pongo a mí misma en primer lugar. Pero, sí, no pasó nada malo ni nada de eso”, comentó a la publicación dando a entender que no hubo otro motivo que no fuera ese para terminar la relación; ni malos tratos ni terceras personas.

El matrimonio de la artista duró tan solo unos pocos meses y eso le dejó unas secuelas de las cuales explica: “Estaba avergonzada. Estaba realmente avergonzada. Esa cosa de no poder hacer que algo funcione. Nos han entrenado como mujeres para seguir intentándolo, incluso por las películas que veíamos cuando éramos pequeñas. En ese momento me rompió el corazón, pero ahora lo encuentro muy interesante. ¿Cómo nos dicen que lo aguantemos?”, dijo.

La parte positiva es que Simon y ella han conseguido mantener una relación civilizada en lo relativo a la custodia de su hijo.

“Solo quería que mi hijo me viera amando a alguien y siendo amada”, remarcó; “Encontré a la persona perfecta con la que tener un hijo. Esa es una de las decisiones de las que más orgullosa me siento después de todas las malas que he tomado a lo largo de mi vida”, expresó.

Han pasado ya seis años desde el lanzamiento de su álbum ‘25’ y, desde entonces, el regreso musical de Adele ha sido uno de los más esperados.

El próximo 15 de octubre verá la luz ‘Easy On Me’, el primer single de su material discográfico ‘30’ con el que planea revolucionar el panorama musical actual y del cual ya hay un adelanto. View this post on Instagram A post shared by Adele (@adele)

