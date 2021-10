Eduardo Verástegui vincula al diablo con las vacunas contra el Covid-19: “Nos quieren despoblar”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Eduardo Verástegui ha dado de qué hablar, más que por su carrera actoral, por sus polémicas opiniones ante distintos temas de interés.

Por ejemplo, hace un mes, México vivió un terrible susto luego de que se registrara un sismo el mismo día en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de dicho país despenalizó los abortos, por lo que el actor aprovechó ambos acontecimientos para asegurar que el terremoto fue resultado de haber despenalizado la interrupción del embarazo.

“Hoy México llora. Hoy México tiembla. Llueve desconsoladamente en varias partes del país, y la tierra cruje. Hoy, miles de bebés mexicanos han sido condenados a muerte. Hoy, México llora; hoy, México tiembla, por sus hijas e hijos que no nacerán”, publicó vía Twitter.

Ahora, el famoso se convirtió en el blanco de duras críticas en las redes sociales luego de que compartiera un mensaje sobre la vacuna contra el coronavirus, en el cual menciona que no aceptará inmunizarse, pero sus motivos son los que están dando de qué hablar.

Según Eduardo, la vacunación busca “despoblar al mundo”, por lo que pide a la gente “cuidarse del diablo”.

“No me he vacunado ni me voy a vacunar. No confío en las personas que están detrás de las vacunas. Mucho cuidado, familia, sobrios, alertas y vigilantes, que el diablo, el adversario, anda como león rugiente buscando a quién devorar. Nos quieren despoblar. Tranquilos, Dios al frente”, escribió.

El tuit que fue eliminado, por supuesto, no tardó en desatar la “furia” de los cibernautas, que arremetieron contra Verástegui por “divulgar mensajes irresponsables”.

Hasta el momento, el actor no ha reaccionado a los comentarios en su contra, pero lo que sí es que la red social le canceló su cuenta durante unas horas por su publicación. View this post on Instagram A post shared by Clarito y Raspado (@clarito_yraspado)

