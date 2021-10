El corsé negro de Francisca Lachapel causa sensación: luce fenomenal

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Francisca Lachapel está lista para conquistar al mundo. La conductora de Despierta América se ha demostrado en esencia con sus fieles seguidores. Quienes la han visto de muchas maneras, con o sin maquillaje. Con una belleza más natural o producida. Embarazada y ahora feliz con su bebé en brazos. Y además la están viendo con nuevas curvas, tratando de asimilar su cuerpo, aceptarlo y luchando por volver a estar en su peso ideal de manera natural.

Sin embargo, y aún cuando no ha sido fácil para ella misma aceptarse así, Francisca Lachapel ha logrado vencer las inseguridades producidas por el físico para amarse, abrazarse y decidir verse y sentirse siempre bella en este nuevo camino, en el que está ejercitándose para recuperar sus curvas del pasado.

Sin embargo, su público, los televidentes de Despierta América y usuarios de Instagram que la siguen están felices de verla tan plena, y aplauden su cuerpo. Les gusta incluso cómo se le ve esa pequeña pancita que aún posee después del parto.

Además, Francisca Lachapel está sabiendo llevar la ropa. Hace unas horas por ejemplo causó sensación con su corsé negro. No sólo fue una genial idea, sino que además de verse muy chic en ningún momento lo usó para minimizar sus curvas o aplanar su vientre. Al contrario y esto la hizo ver mucho mejor, porque la ropa no debe ser una cárcel para cuerpo humano.

Sus looks en Despierta América están causando sensación, porque Francisca Lachapel no está ocultando la realidad de su cuerpo. Es una mujer con curvas reales, que después de tener a su bebé, aún mantiene ese bajo vientre abultado. Pero no se esconde, no lo suprime, al contrario se deja ver y es feliz.

Esto es lo que su público agradece, porque su mensaje es más fuerte cuando los que la ven se sienten indentificados con ella, con su cuerpo y con su lucha.

