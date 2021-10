Las escuelas para niños con discapacidad en Nueva York enfrentan problemas de personal tras la salida de los no vacunados

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El mandato de vacunas del Departamento de Educación que entró en vigor el pasado lunes 4 de octubre es claro: todos los empleados de la DOE (por sus siglas en inglés) que no estén vacunados ya no podrán entrar a los planteles escolares, razón por la que varias escuelas de la ciudad han dejado de contar con personal de primera necesidad.



Las escuelas que más han resentido estas ausencias han sido las que ofrecen un servicio a cientos de niño con alguna discapacidad.



Si bien desde enero de este año la situación se vio afectada, ahora que entró en vigor el mandato de vacunas, la situación se ha agravado tanto para los profesores que sí cumplieron con lo establecido, así como por los alumnos y familiares de éstos.



Según ha dado a conocer el Daily News, padres de familia y personal que labora en escuelas especiales del Distrito 75 han externado su preocupación por la falta de personal y han solicitado la atención inmediata para que los niños puedan ser atendidos de manera oportuna, sobre todo con un grado de calidad ya que contrario a los alumnos que pertenecen a escuelas tradicionales, ellos requieren de una atención mayor.



Asimismo, señalaron que la falta de empleadores ha obligado a los maestros a redoblar esfuerzos y son los niños quienes pagarán un alto precio educativo.



La abuela de una alumna de la escuela pública 168X de el Bronx señaló al mismo medio que su nieta no ha podido asistir a la escuela desde hace un mes porque la escuela no les ha podido proporcionar el paraprofesional que requieren para poder viajar de forma segura en el autobús.



En tanto, los profesores han mencionado al mismo medio que la escasez de personal compromete la calidad de la enseñanza a los niños más vulnerables de la ciudad.



La educadora Tameka Solomon, quien liderea la sección de la Escuela Pública 352 señaló que no cuenta con la mano de obra para poder ejecutar de forma oportuna el programa establecido.



Mientras los maestros trabajan para ofrecer un servicio de calidad, los alumnos con necesidades especiales luchan desde su trinchera al lado de su familia por hacerse escuchar por las autoridades de Nueva York para poder encontrar una solución pronta a sus problemas.



Si bien la falta de personal no es nueva en los programas del Distrito 75, la situación se ha agravado y es que, según datos oficiales, el 95 % de los trabajadores de la DOE cumplieron con el mandato de inoculación, pero más de 7,000 empleados, 3,000 maestros y 2,000 paraprofesionales, están de licencia por negarse a recibir la vacuna.

