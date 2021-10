Buena nota en el día cero del mandato de vacunación de maestros en escuelas de NYC

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este lunes 4 de octubre, cuando sonó la campana de inicio de clases en las más de 1,600 escuelas públicas que hay en la Ciudad de Nueva York, entró en vigencia el mandato municipal que advierte que aquellos empleados escolares que no estén vacunados no podrán regresar al trabajo hasta que no tengan al menos la primera dosis contra el COVID-19.

Y aunque se estima que unos 8,000 empleados de los más de 148,000 que forman parte del Departamento de Educación (DOE) de la Gran Manzana todavía tienen la asignatura de vacunación pendiente, la amplia mayoría del personal escolar y los maestros acataron a rajatabla la orden de inmunizarse, y muchos de los que no se habían puesto la inyección, lo hicieron el fin de semana.

Así lo reveló el alcalde Bill de Blasio, tras anunciar que este lunes la cifra de empleados escolares vacunados contra el coronavirus, al menos con la primera dosis, alcanzó el 95%, lo que fue visto por el mandatario local como una calificación sobresaliente, que confirma que el mandato de vacunación ha sido efectivo.

De Blasio reveló que justo cuando cifras nacionales demuestran que el 99% de las muertes ocurridas por COVID en el país, se han dado entre personas no vacunadas, los directores de las escuelas de Nueva York han sido los mejores “alumnos” en asuntos de inmunización, pues ya el 99% de todos se puso la vacuna. Asimismo, los maestros pasaron en dos días de estar vacunados en un 93% a un 96% este lunes, mientras que los trabajadores escolares generales aceleraron el paso y saltaron del 90 al 95% acatando el mandato.

“Todo lo que necesitamos hacer unos por otros depende de incrementar el número de vacunación, y es algo en que nos hemos enfocado, pero el trabajo continúa”, aseguró con mucho orgullo el Alcalde, reiterando que Nueva York continuará con el plan de mandatos e incentivos para que más personas se vacunen. “Tenemos que recordar que el invierno se acerca y si no estás vacunado, eres 10 veces más propenso a ser hospitalizado (…) sigo diciendo que tenemos que terminar la era del COVID y hacer con esto como hicimos con otras enfermedades que ya no dominan nuestras vidas. Podemos hacerlo con la vacunación”.

De Blasio agradeció el compromiso mostrado por la amplía mayoría de profesores y personal escolar al vacunarse y aseguró que desde el pasado 23 de agosto, cuando se anunció el mandato de vacunas para los adultos empleados de las escuelas, más de 43,000 dosis han sido aplicadas entre esa población.

“Nuestros padres necesitan saber que sus hijos estarán a salvo. Nos confían a sus hijos. De eso se trata este mandato. Todos los adultos de nuestras escuelas ahora están vacunados, y esa será la regla de oro en el futuro”, dijo el mandatario, dando el parte de “victoria” de que hoy todas las escuelas de la Gran Manzana cuentan con personal laboral activo vacunado al 100%.

El alcalde respondió a aquellos maestros que todavía no se vacunan aduciendo que debe ser una decisión personal, que la inmunización es lo correcto para frenar el auge del COVID e insistió que una prueba enorme de ello fue el apoyo de la Corte Suprema al mandato, que intentó ser apelado la semana pasada sin éxito en los tribunales para ser frenada su implementación.

“Lo que dijo la Corte Suprema se mantiene. La Ciudad de Nueva York tiene derecho de poner este mandato. Es lo correcto, y hoy, en todas las 1,600 escuelas de la ciudad todos los adultos están vacunados. Es algo sin precedentes y debe ser el estándar de oro”, destacó el líder político de la Gran Manzana, agregando que el total de vacunas puestas en los cinco condados superó ya los 11 millones y medio.

Escuelas: “Sitios más seguros en todo NYC”

Asimismo, la Canciller del Departamento de Educación (DOE), Meisha Porter, también se mostró muy positiva sobre el resultado del mandato de vacunación entre los empleados de las escuelas y advirtió que los centros educativos de la Ciudad son los sitios más seguros de la Gran Manzana.

“Por meses hemos estado escalando para llegar a este momento, y ahora el 95 por ciento de todos los empleados del DOE están vacunados”, reiteró la funcionaria, quen comentó que desde el viernes se aplicaron más de 18,000 dosis entre miembros de las comunidades escolares. “Y hoy, con el 100 por ciento de los adultos en las escuelas vacunados, estamos diciendo que las escuelas de Nueva York son los lugares más seguros”.

La jefa de las escuelas públicas de Nueva York aprovechó para enviar un mensaje a los maestros y personal que aun no se vacuna, y los invitó a sumarse a la iniciativa de protección de los estudiantes, pidiendo que se inmunicen pronto y vuelvan a retomar labores.

“Nunca es tarde para los que no se han vacunado, Háganlo hoy. Ustedes serán binvenidos de regreso a sus trabajos. Sus estudiantes los necesitan y la Ciudad los necesita”, dijo la Canciller del DOE.

La responsable de las más de 1,600 escuelas de la Ciudad de Nueva York también respondió a aquellos padres a quienes les preocupa que la disminución de maestros y trabajadores escolares que no podrán volver hasta que no se vacunen, afecte el desarrollo de las actividades en los planteles, y manifestó que están listos para responder a esos “recortes”.

“A los padres les digo que estamos preparados para este momento. Tenemos ya a miles de sustitutos vacunados para apoyarnos con esto en las escuelas”, dijo Porter, quien de paso también anunció que aquellas instituciones educativas con estudiantes mayores de 12 años, seguirán teniendo toda esta semana puestos de vacunación disponibles para el personal escolar que no se ha vacunado, al igual que niños mayores de 12 y padres de familia que no se han inmunizado.

“Si eres una mamá o un papá, les digo que ahora es el momento de protegerse contra el Covid (…) Juntos vamos a hacer que nuestros niños estén seguros en las escuelas”,agregó la funcionaria escolar. “La vacunación significa más tiempo en la escuela, acceso a deportes y actividades extracurriculares y, lo que es más importante, un retorno más rápido a nuestra normalidad”.

Al menos 97% de maestros ya vacunados

El presidente de la Fedración de Maestros (UFT), Michael Mulgrew, también se sumó al parte positivo de vacunación y dijo que la cifra de vacunados entre los docentes es ya del 97%.

Miguel Cardona, Secretario de Educación de Estados Unidos, quien ha estado visitado escuelas públicas en la Gran Manzana, se sumó al llamado a la vacunación para todo el personal escolar y elogió el mandato de De Blasio.

“Lo están haciendo bien“, dijo Cardona. “Los estudiantes deben estar en el aula. Deben estar seguros y debemos asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible para que nuestro personal se vacune y nos aseguremos de que nuestras escuelas estén lo más seguras posible para obtener la excelente educación en las escuelas públicas que merecen en todas y cada una de nuestras escuelas públicas de la ciudad de Nueva York”.

Padres de familia como Lorena Zárate, quien como todas las tardes, fue a recoger a su hijo de la escuela en la que estudia en Queens, se mostró complacida al saber que apenas el 5% del personal escolar no tiene la vacuna contra el COVID, pero los instó a ponerse la inyección pronto.

“A mí como mamá me alegra mucho ver que casi todos los maestros ya tienen la vacuna, y creo que los que faltan deberían ponérsela, no solo para que puedan volver al trabajo, sino porque la mejor manera de educar es con el ejemplo y si ellos se vacunan, están mostrando algo bueno a los niños”, dijo la madre colombiana. “Hoy a los que hicieron caso les doy una buena nota, pero a los otros los rajo (les da nota negativa). Ojalá recapaciten pronto”.

Zenayda Valero, madre de dos niños adolescentes, también de Queens, compartió esa postura y le recordó a los maestros que no se han vacunado, que las vacunas salvan vidas.

“Yo entiendo a personas sin educación que tengan miedos y crean cosas raras de las vacunas, pero a maestros y personas estudiadas que sabe que la svacuna shan existido siempre y que incluso cuando uno es niño le ponen varias para que no se enferme, no me cabe que aun se nieguen”, dijo la madre mexicana. “Ya que dejen de cosas y se las pongan y así todos seguros y felices. Den ejemplo”.

Leonie Haimson, de la organización Class Size Matters, apoyó el mandato de vacunación, pero advirtió que le preocupa que la Ciudad no esté preparada si el porcentaje de trabajadores escolares no se vacuna pronto y vuelva a labores.

“Todos los maestros deberían vacunarse, por su propia seguridad, la de sus familias y sus alumnos”, dijo Haimson. “Me preocupa la escasez de personal en las escuelas, que podría haberse evitado si el DOE hubiera contratado a los cientos de maestros adicionales por los que los padres y el Concejo Municipal abogaron y el Alcalde no se hubiera negado a financiar. Está gastando el doble en pruebas estandarizadas poco confiables que en reducir el tamaño de las clase”.

Asimismo, la activista criticó algunos estándares relacionados con las pruebas COVID. “También me preocupa que los protocolos de seguridad en las escuelas sean demasiado laxos, con pruebas de Covid muy poco frecuentes y sin distanciamiento social, debido al hacinamiento de las aulas y las escuelas”, concluyó.

La vacunación en las escuelas en cifras