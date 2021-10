Dan a conocer imágenes de Juan Manuel Cortés de Suelta la Sopa: “Intoxicado y tirado en un centro nocturno”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego que se diera a conocer la cancelación de show de Telemundo, Suelta la Sopa, la hermana de Julián Gil, Patricia Ramosco, aprovechó la oportunidad para descargar toda su ira contra el presentador de televisión. Incluso llegó a decir que el colombiano participaba de orgías, fiestas locas y más. Recordemos que la hermana del actor no le perdona a Juan Manuel que haya dicho que su sobrino, Matías Gil, era huérfano de padre y, según ella, favorecer así la posición de Marjorie de Sousa en la batalla por el régimen de visitas que vienen teniendo desde hace casi dos años. Ella fue la primera que dijo que hay unas imágenes de Juan Manuel Cortés donde se ve supuestamente intoxicado en un centro nocturno.

Esto fue motivo suficiente para que el programa Chisme No Like diera a conocer imágenes, mismas que dijo Patricia Ramosoco que tenía del conductor de Suelta Sopa, Juan Manuel Cortés, en el programa de farándula de Youtube. En el mismo, se ve a alguien muy parecido al conductor de Telemundo recostado en un lo que aparentemente es un club nocturno. Pero, los conductores de Chisme No Like, Javier Ceriani y Elisa Beristain, dicen que Juan Manuel Cortés estaba intoxicado. Además aseguran que, tanto el colombiano como el programa Suelta La Sopa: “Están acabados”. Sin embargo, manifestaron no sentirse felices con esta noticia.

También acusan a Juan Manuel Cortés de haber defendido a Marjorie de Sousa y pusieron el post que ya le compartimos en El Diario NY y que publicó la hermana de Julián Gil en su cuenta de Instagram. “Hay que ser agradecidos, esto es el resultado exclusivo de tus actos, de tu falta de empatía, respeto, de amor y de querer defender lo indefendible (obviamente de tus compañeros/as de fiestocha) mismos que pagaron tus vicios por buen tiempo, tus fiestas, tus orgias y más…”, dijo Patricia Ramosco al tiempo que advirtió también que esa publicación solo la dejaría unos días en sus redes sociales.

Patricia Ramosco dijo incluso que Juan Manuel Cortés pudiese, según lo que piensa ella, haber recibido dinero de parte de Marjorie de Sousa porque no se explica cómo pudo haberse empeñado en descalificar a Julián Gil, en cuanto al caso de custodia de su hijo con la actriz y modelo venezolana, Marjorie de Sousa: “Estoy complacida que él ya no pueda hacerle daño a nadie”. Esto refiriéndose a la cancelación de Suelta la Sopa y la ausencia que habrá de esos talentos, al menos en ese espacio.

Total que esta polémica entre Suelta la Sopa y Patricia Ramosco, hermana de Julián Gil, sirvió para que la misma manifestara lo que piensa del conductor. Sin embargo, aún no sabemos si Juan Manuel Cortés le ha respondido. Habrá que esperar hasta mañana a ver si da su derecho a réplica durante la transmisión del show.

