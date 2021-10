Hermana de Julián Gil habla de Juan Manuel Cortés de Suelta La Sopa, y lo acusa de todo, incluso habla de orgías

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Patricia Ramosco es la hermana del reconocido actor Julián Gil, quien siempre se ha mantenido a su lado apoyándolo en todo momento en el duro proceso legal que éste atravesó en contra de Marjorie de Sousa por la patria potestad de su hijo Matías, entre otros pleitos legales. Por esta misma razón Ramosco nunca vio con buenos ojos al equipo de Suelta La Sopa, sobre todo a Juan Manuel Cortés, director de contenido del mismo, ya que éste siempre fue claro en su postura de apoyo a la venezolana, por encima de Julián Gil.

Por esta razón Patricia Ramosco no lamenta la decisión que tomó Telemundo de cancelar el programa Suelta La Sopa. Y es que éste tiene como fecha final diciembre. Ante la noticia la hermana de Julián Gil no dudó en reaccionar y enviar un fuerte mensaje público en contra de Juan Manuel Cortés.

Antes de compartir sus palabras y el post hay que destacar que ella misma asegura que la publicación no durará mucho tiempo en sus redes sociales. Asegura que la dejará al rededor de dos o tres días, primero porque quiere conocer la opinión de las personas que la siguen, por eso lo mantendrá un tiempo, pero lo removerá porque siente que éste ensucia su perfil.

Aquí sus palabras:

“¿Qué pasó “jefe editorial”? Ah ya se, te cancelaron el programa. El único foro que te dio pantalla, poder y una gran oportunidad que obviamente no supiste aprovechar, te dieron presencia y dejaste en vergüenza a la cadena y a muchos/as con dolor”.}

Continúa: “Justicia divina se llama y lo dije, hoy tu karma y lo menos que te mereces, por el daño que has hecho; ¿te sirvió ser un simple vendido? Es bien sabido lo que recibías por la izquierda, para ejecutar tu vil intento al defender lo indefendible, sin escrúpulos sin moral, y que a luces era obvio la calaña y los recursos con que tus protagonistas hacían y conseguían las cosas. Ayudaste a la escoria”.

“Ahora veremos cuántos/as darán la cara por ti y ni hablar de tu deplorable ejecución en un programa, que pudiendo ser bueno, lo llenaste de vergüenza, lo denigraste e hiciste que perdiera toda credibilidad, y la cadena no merecía eso, y mucho menos tantas víctimas de tu ambición y maldad. Hay que ser agradecidos, esto es el resultado exclusivo de tus actos, de tu falta de empatía, respeto, de amor y de querer defender lo indefendible (obviamente de tus compañeros/as de fiestocha) mismos que pagaron tus vicios por buen tiempo, tus fiestas, tus orgias y más…”

“Ahora, brega tú con tu conciencia y vive con eso. Tu abuso de poder frente a cámaras, abuso desde tu posición de jefe de contenido, ordenando quién dice o deja de decir lo que se te ocurriera. Abusaste, distorsionaste verdades, mentiste descaradamente, sacaste de contexto todo, acusaste para ser cómplice de dejar a un menor huérfano de un padre vivo. Mi sobrino y por él hoy festejo“.

Concluye sus duras palabras: “Dios es justo y en el confío, una vez más lo demuestra. A ver ahora quién te da pantalla. Mal agradecido, mala persona, te mereces esto y mas. Te creíste impune, omnipotente y te olvidaste que lo que aquí se hace, aquí se paga. #lomejorestaporvenir Esto es solo el principio, te veremos una y otra vez como en el video que tengo tuyo y me recuerda que de alguien como tú, no podíamos esperar mas! #elverdaderodiariodematiasgil Aquí tienes uno menos y a contar”. View this post on Instagram A post shared by Patricia Ramosco (@patty_ramosco)

Si acaso la hermana de Julián Gil borrase la publicación, sus palabras quedan expuestas en esta publicación. Y para rescar la image que utilizó para su escrito, aquí les dejamos la publicación de Javier Ceriani, quien retomó el post de la misma. View this post on Instagram A post shared by CERIANI (@javierceriani)

