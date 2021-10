Julián Gil dice: “A cada cerdo le llega su hora y si es en sopa mejor”; dicen que esto es para Suelta La Sopa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Julián Gil al igual que su hermana Patricia Ramosco parece haber reaccionado a la cancelación de Suelta La Sopa. Esta semana Telemundo confirmó que el programa de espectáculos de High Hill Entertainment dejará de emitirse a partir del mes de diciembre del presente año. Ante la impactante noticia Ramoso ha celebrado la decisión, sobre todo por lo que esto significa para Juan Manuel Cortés, quien siempre se destacó en el panel, por su apoyo incondicional a la causa de Marjorie de Sousa, en relación al pleito legal que ésta ha protagonizado con Julián Gil por la patria potestad del pequeño Matías.

Ramosco dijo en Instagram: “Dios es justo y en el confío, una vez más lo demuestra. A ver ahora quién te da pantalla. Mal agradecido, mala persona, te mereces esto y mas. Te creíste impune, omnipotente y te olvidaste que lo que aquí se hace, aquí se paga. #lomejorestaporvenir Esto es solo el principio, te veremos una y otra vez como en el video que tengo tuyo y me recuerda que de alguien como tú, no podíamos esperar mas! #elverdaderodiariodematiasgil Aquí tienes uno menos y a contar”.

Julián Gil por su parte escribió esto en su cuenta oficial en Instagram: “A cada cerdo le llega su hora y si es en sopa mejor”. Más de 14 mil likes recibió el famoso actor en su publicación de Instagram. Su hermana Patricia también contestó y dijo: “El que la hace como cerdo 🐖 termina como lechón”. View this post on Instagram A post shared by Julian Gil (@juliangil)

Muchson los que intuyen que las palabras del actor llevan como dedicatoria al nombre de Juan Manuel Cortés. Así lo interpretó, por ejemplo, la cuenta de Instagram de Chisme No Like. View this post on Instagram A post shared by Chisme No Like Oficial (@chismenolikeofficial)

