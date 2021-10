Bárbara Bermudo habla de su salida de Univision con Jomari Goyso… Y, ¿su regreso?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Bárbara Bermudo habla de su salida de Univision con Jomari Goyso, para el podcast del español llamado: ‘Sin Rodeos’. Allí no solo habló de lo que sucedió hace 4 años sino también de si esta lista para ¿su regreso?

La periodista, quien en algún momento fue quien le dio la bienvenida a Jomari a ‘Primer Impacto’, y quien lo ayudó cuando no sabía ni cómo mirar a cámara, ni quiénes eran los famosos de este país, se convirtió en la invitada.

En una conversación entre amigos que se reencuentran, Barbie contó que cuando la productora de los podcast de Pitaya Entertainment, Solangelee Molina de Soul Media Agency, la invitó, le pidió un mes para pensarlo.

Ya frente a frente, de manera virtual, Bárbara habló del difícil episodio que vivió cuando su esposo Mario Andrés Moreno se puso grave por el COVID-19; su fe en Dios, su vida de empresaria y lo feliz que está de poder ser mamá de tiempo casi completo para sus hijas.

Por supuesto, no podía faltar su salida de Univision en enero del 2017 cuando se convirtieron en ex compañeros.

“Cuando yo salí de la televisión, yo tenía mucho resentimiento por las cosas como pasaron. Yo amo Univision, fue mi compañía por tantos años, fue la compañía que invirtió en mí… Me pagó para yo crecer como profesional, siempre he llevado a Univision en mi corazón, lamentablemente han pasado ciertas cosas que el público no sabe, y no creo que llegaré a ventilar, pero fue duro, fue difícil y tuve un poco de resentimiento…

Ahí es cuando te das cuenta quién está contigo y quién no, sí puedo decir que la familia de ‘Primer Impacto’, la mayoría, estuvo siempre ahí y sigue ahí”, le dijo con la sinceridad que la caracteriza Bárbara a Jomari.

En la entrevista, que dura al rededor de 28 minutos, Jomari le preguntó si no quería volver a la televisión, sino extrañaba estar frente a la pantalla, a lo que Bermudo le respondió algo revelador.

“Yo siempre vi mi trabajo frente a las cámaras como un trabajo. Y siempre he pensado, ‘¿sufriría yo del síndrome del micrófono y la cámara apagada?’… No, ese no fue mi problema porque la fama la viví, el poder lo viví, el reconocimiento lo viví, la remuneración la tuve, pero nunca sufrí de ese síndrome. Sí me dolió desconectarme con el público, pero afortunadamente, con la era digital, no me sentí tan abandonada… Soy una mujer cristiana y siempre supe que esto tenía un propósito y siempre entender que había otras puertas”.

Fue ahí donde Goyso le dijo que estaba seguro que había recibido muchas propuestas de diferentes compañías para volver a la tele y ella confirmó que hasta su antigua empleadora:

“Sí, incluso de Univision… Ahora que estoy trabajando en mis empresas, ahora que estoy en mi función de madre, ¿en qué momento me voy a meter 5 horas en un estudio?… Porque mis empresas me demandan, me necesitan, yo soy la presidente, sería descuidar algo que, a largo plazo, me va a dar mucho más porque la televisión hay tiempo de caducidad… Las administraciones cambian y unos te quieren, y otros no te quieren, y uno tiene que tener siempre un plan A y un plan B”, le explicó.

¿Pero regresa sí o no?… “De regresar a la televisión me encantaría, es mi pasión comunicar, no sería noticias, me gustaría algo más lifestyle, algo que tenga que ver con la mujer, y claro que me han hecho propuestas, pero humildemente, no es el momento, pero vendrá si es el momento de Dios”.

Como ya te habíamos contado, Barbara tiene su propia empresa de publicidad junto a su esposo, el también periodista, Mario Andrés Moreno. Ellos crearon ‘B.M.B.M. Productions’, la cual fue galardonada con una de las certificaciones más deseadas para un empresario en Estados Unidos: la certificación de Womenꞌs Business Enterprise (WBE) que otorga el Consejo Nacional de Empresas de Mujeres (WBENC, por sus siglas en inglés) como parte de su trayectoria en la contratación federal.

AQUÍ PUEDES ESCUCHAR EL PODCAST COMPLETO DE JOMARI Y BÁRBARA BERMUDO:

