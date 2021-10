Una niña de 3 años sufrió un intento de secuestro en el Bronx

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un hombre de 27 años fue arrestado y acusado de intentar secuestra a una niña de 3 años en el Bronx mientras la pequeña caminaba tomada de la mano de su abuela.



A decir de la policía del lugar los hechos se dieron en la intersección de Baisley Avenue y East Tremont Avenue cerca de una gasolinería BP pasado el medio día del lunes 11 de octubre.



El video de vigilancia del lugar captó el momento justo en el que Santiago Salcedo tomó a la niña, la envolvió en una manta y corrió con ella.



Gente que estaba en el lugar al escuchar los gritos de auxilio de la abuela acudieron al llamado e impidieron que el hombre de 27 años siguiera corriendo con la niña.



El trabajador de la gasolinería Fermín Bracero, quien presenció los hechos, señaló que Santiago Salcedo corrió hacía una dirección imposible de escapar: “De repente este hombre levantó a la niña, la envolvió en una manda y corrió con ella. No llegó muy lejos porque mucha gente intentó agarrarlo. La abuela estaba histérica, gritando…”.



Otros testigos relataron que Salcedo al verse acorralado soltó a la niña y corrió al otro lado de la calle donde estaba su scooter mientras gente del lugar llamaba a la policía.



Santiago Salcedo fue detenido por las autoridades y acusado de intento de secuestro y poner en peligro el bienestar de un niño.



Después de lo ocurrido, la madre de la niña, quien prefirió guardar su nombre en el anonimato señaló que el hombre de 27 años no está bien mentalmente: “Ella lo vio acercarse y pensó que él quería pedirle algo, tal vez dinero, por eso ella no estaba del todo consciente de lo que podía pasar”.



Según ha dado a conocer la madre de la pequeña a Eyewitness News hasta el momento la integridad de su hija está bien: “La niña está bien. Gracias a Dios son demasiado pequeños para comprender en su totalidad lo que pasó”.

Aunque hay quien piensa que Salcedo debe ir a prisión, la madre de la niña cree lo contrario: “No está bien mentalmente. Solo quiero que busque ayuda. No quiero que vaya a la cárcel porque no está mentalmente bien”.



Esta no es la primera vez que un intento de secuestro ocurre a plena luz del día, por fortuna el caso de esta niña de 3 años tuvo un final feliz, gracias a que la gente que se encontraba en el lugar respondió al llamado de la abuela quien no dudó en gritar para que alguien le ayudara y su nieta no terminara desaparecida en alguna parte del Bronx.



Hasta el momento solo la madre ha querido hablar del tema y aunque se espera que la abuela comparta sus impresiones, es muy probable que no lo haga ya que como bien señaló gente que se encontraba en el lugar, no se encontraba del todo bien.

