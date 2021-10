VIDEO: Reto de TikTok con proteína en polvo le provocó un infarto; por qué no hay que hacerlo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Briatney Portillo es conocida en las redes sociales por compartir sus rutinas de ejercicio y baile, pero recientemente subió a su cuenta de TikTok un video en una cama de hospital en el que explica que un reto con proteína en polvo le provocó un infarto: se trata de consumir una cucharada de proteína en polvo sin diluir antes de hacer ejercicio, y los expertos explican por qué no hay que hacerlo.

“Simplemente tomé polvo de pre-entrenamiento y lo comí directamente y traté de tragarlo, y luego tomé un trago de agua. Comencé a sentir picazón en las manos y en todo el cuerpo poco después, y luego comencé a sudar mucho. Empecé a levantar pesas y mi pecho se sentía un poco pesado y me dolía un poco. Lo ignoré porque asumí que era ansiedad o un ataque de pánico y continué con mi entrenamiento”, explicó Portillo en sus redes sociales.

Sus síntomas empeoraron hasta llegar a las náuseas y a un dolor agudo en la espalda y en el brazo izquierdo: “Fue entonces cuando supe que no era ansiedad y que tal vez era un ataque al corazón“. La chica terminó en una sala de emergencias con un infarto.

Otros usuarios aficionados al ejercicio y consumidores de proteínas en polvo han publicado sus videos realizando este reto conocido como “de la cucharada seca” (dry scooping), que consiste en grabarse comiendo una cucharada de estos productos, populares entre la comunidad físicoculturista para desarrollar los músculos durante los entrenamientos, y después bebiendo sólo un trago de agua cuando originalmente estos polvos deben diluirse en una cantidad importante de líquido.

Las consecuencias de esta práctica pueden afectar gravemente al corazón y a los pulmones, señalan los médicos, pues los polvos de proteína suelen contener cafeína, L-citrulina y otros aminoácidos que, si se consumen en exceso, pueden provocar insuficiencia orgánica. @briannakaylynn The highs & lows of dry scooping all in one video 😭😂 #fyp #girlswholift ♬ busy doin hot girl ish – Chelsea

“El polvo altamente concentrado puede provocar asfixia, inhalación accidental, lesiones por consumo excesivo y muerte”, le dijo el doctor Nelson Chow a The South African. “No diluir algunos productos, por ejemplo antes del entrenamiento, inyectará cafeína en tu sistema mucho más rápido de lo normal y puede causar efectos secundarios adversos”, explicó el entrenador personal Chris Appleton a The Sun y, aunque de esta manera la proteína puede absorberse más rápidamente, los riesgos para la salud son serios. @dudewhoseric Normal dry scooping <<<<<<<< this #fyp #gym #zyzz #sikkvnt ♬ original sound – P A R S A N A N I

