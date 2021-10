Jailyne Ojeda vuelve a alborotar a sus fans con candentes fotos en bikini azul

La modelo e influencer estadounidense de ascendencia mexicana, Jailyne Ojeda, nuevamente deleitó la pupila y alborotó a sus fieles admiradores gracias a tres fotos y dos videos donde muestra tremendo cuerpazo desde una playa en Maldivas.

Este jueves, la joven subió a su cuenta de Instagram una candente publicación en la que aparece posando de pie y recostada, enfundada con un bikini color azul que permite ver mucha piel de su voluptuosa figura.

“Traveling the world is one of the few things in this world that makes me happy and that makes me feel alive. Everything else is just a temporary feeling like shopping, meeting new people etc… but traveling is a permanent feeling that you carry with you in memories and experiences 😍”, se lee en el epígrafe del material que ya ha conseguido más de 269 mil likes.

(Desliza para ver todo el contenido)

Cabe mencionar que con tan solo 23 años de edad, Jayline Ojeda cuenta con más de 13.4 millones de fans en su cuenta de Instagram, lo que la ha convertido en una de las chicas consentidas de la famosa red social, compitiendo o incluso superando en popularidad a otras modelos de la talla de: Alexa Dellanos, Demi Rose o la llamada ‘Kim Kardashian rusa’, Anastasiya Kvitko.

