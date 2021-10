Alejandra Espinoza: “Me topé con un muy mal médico”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Alejandra Espinoza rompe el silencio y por primera vez, después de la pesadilla que vivió la semana pasada cuando fue internada de emergencias por una parálisis en la mitad de su rostro y pérdida parcial de la vista, denuncia: “La realidad es que me topé con un muy mal médico”.

En su podcast, ‘Entre Hermanas’ que hace con una de ellas, Damarys Jiménez y que sale en todas las plataformas los jueves, la presentadora de ‘Nuestra Belleza Latina’ no solo contó paso a paso lo que vivió sino que además hizo una fuerte denuncia: “Sufrí de negligencia médica”.

Alejandra comenzó el podcast con su hermana aclarando que ella, hasta el momento, no había dado detalles de lo sucedido, porque a ella no le gustaba sentirse jamás una víctima de nada, y menos que sientan lástima por ella.

“En cuanto salí del hospital, yo quería regresar a trabajar porque no me gusta victimizarme, sentir que la gente me tiene lástima por mí. Al igual que el resto del mundo tengo días bueno, días malos”, explicó y siguió con un detalle a detalle de lo que vivió hasta llegar al hospital.

“Fui a emergencia, la realidad fue que me topé con un muy mal médico. Me hacen todos los exámenes y el neurólogo del hospital, donde me internan, fue un muy mal neurólogo porque me comenzó a medicar como si me hubiese dado un ataque de epilepsia“, contó y se le notaba en su voz su frustración recordando ese momento.

Siguió contando que no solo los medicamentos le cayeron mal, sino que el terror comenzó cuando el neurólogo de emergencias le dijo que todos los síntomas indicaban que tenía esclerosis múltiple.

“Todo lo que ese médico hizo fue negligencia… Nadie sabía decirme nada, todos los exámenes estaban bien, pero el doctor decía cosas una peor de la otra. Yo no tenía dolor, no tenía malestar, lo que me ponía mal era el medicamento”, seguía relatando.

Aunque contó que todavía le tienen que hacer exámenes, ella se siente muy bien. Sin embargo, confesó que cuando entraba en la máquina para hacerse en primer MRI pensó: “Si todos los pronósticos que pasaron los médicos fueran ciertos, ¿qué haría? ¿qué cambiaría en mi vida? Lo único que yo cambiaría sería trabajar un poquito menos, porque todo lo que hago en mi vida lo estoy haciendo correcto, me di cuenta que todo el tiempo que yo quiero lo paso con quien quiero estar. Estoy donde quiero estar”.

Alejandra regresará esta semana a conducir ‘Nuestra Belleza Latina’, luego de que la semana pasada, Giselle Blondet, quien fuera la primera presentadora y quien le cediera la posta, la cubrió porque como ella dijo: “Como te lo dije el primer día, siempre podrás contar conmigo“.

